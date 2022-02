Ligue 2 : Branco van den Boomen, le métronome du TFC !

Leader de Ligue 2 avec 48 unités et une petite longueur d'avance sur le Paris FC à l'aube de la 25ème journée, le Toulouse Football Club construit, semaine après semaine, son retour dans l'élite du football français. Forts de treize succès pour neuf nuls et seulement deux petites défaites dans l'antichambre de la Ligue 1, les hommes de Philippe Montanier, récemment éliminés en 8es de finale de la Coupe de France face à Versailles (0-1), ne devront cependant pas ralentir la cadence, au regard de la densité des concurrents (Paris FC, Sochaux, Auxerre, Ajaccio) prêts à profiter de la moindre baisse de régime des pensionnaires du Stadium Municipal. Une mission ardue mais pas impossible, qui plus est au regard de la qualité du groupe et plus particulièrement de son numéro 8 : Branco van den Boomen.

La suite après cette publicité

Sous les ordres de Philippe Montanier, Branco van den Boomen prend de l'épaisseur !

Arrivé de De Graafschap à l'été 2020 contre un chèque estimé aux alentours de 350 000 euros, le milieu de terrain du Téfécé, âgé de 26 ans et sous contrat jusqu'en juin 2023, réalise en effet un début de saison absolument sensationnel. Natif d'Eindhoven (Pays-Bas), celui qui est notamment passé par l'Ajax Amsterdam (2011-2013) au cours de sa formation tout en étant sacré champion d'Europe avec les moins de 17 ans en 2012, se révèle, aujourd'hui, comme l'une, si ce n'est la pièce maitresse du collectif des Violets. Omniprésent dans l'entrejeu du TFC et profitant par ailleurs de la certaine méforme de Brecht Dejaegere, l'ancien du SC Heerenveen et Willem II est, à ce titre, la sensation indiscutable de cette première partie de saison en Ligue 2.

Un destin heureux pour le milieu néerlandais qui, sous la houlette de Philippe Montanier, a progressivement pris des responsabilités bien plus larges au sein de l'effectif toulousain. Et pour preuve, régulièrement sur le banc lors du passage de Patrice Garande (27 titularisations en 36 matches de L2 la saison passée), le Batave n'a, pour l'heure, manqué que deux rencontres en 27 matches toutes compétitions confondues (le premier tour de Coupe de France contre le FC Libourne et la 17ème journée de L2 face aux Chamois Niortais). Meilleur Haut-Garonnais de la saison, soutenu par sa direction et adulé par les supporters toulousains, Branco van den Boomen s'est ainsi vu propulsé dans une tout autre dimension. Et la confiance accordée, l'intéressé la rend bien.

L'art de la passe !

Survolant actuellement le classement des passeurs de Ligue 2 avec la bagatelle de 15 caviars adressés à ses coéquipiers (le Hollandais s'étant vu retirer par la LFP une offrande pour Rhys Healey contre Sochaux), le numéro 8 du Téfécé peut également se targuer de 6 réalisations, et ce sans parler de ses deux autres passes décisives délivrées en Coupe de France. Des statistiques étincelantes pour le dépositaire du jeu toulousain qui, semaine après semaine, amène une question principale à ses adversaires : Comment l'arrêter ? «Il s’agissait de limiter l’influence, au cœur du jeu, de van den Boomen», reconnaissait d'ailleurs le coach dijonnais au moment de débriefer la claque reçue au Stadium (4-1). Un nouveau statut difficile à gérer mais que le Batave a parfaitement conscientisé.

«Un peu plus qu’avant, quand j’ai le ballon, j’ai tout de suite quelqu’un qui vient me presser, me fermer l’espace pour m’empêcher de donner une passe clé», constatait ainsi dernièrement le maître à jouer des Pitchouns. Qu'importe, doté d'un pied droit soyeux et d'une vision du jeu au-dessus de la moyenne, celui qui n'a jamais encore connu les joutes de la sélection néerlandaise n'en reste pas moins un superbe dévoreur d'espace et un artificier hors pair pour ses compères d'attaque : Rhys Healey (13 buts), Ado Onaiwu (7 buts), Nathan NGoumou (5 buts) ou encore Rafael Ratão (7 buts). De plus en plus surveillé par ses adversaires directs, Branco van den Boomen dispose par ailleurs d'une précision bluffante sur phases arrêtées. Autant de cordes à son arc qui le rendent alors difficilement prenable.

Branco van den Boomen en route pour l'Histoire !

Symbole de cette efficacité sur coup franc ou corner, le Hollandais a ainsi adressé 11 de ses 17 offrandes toutes compétitions confondues sur ces phases de jeu. Un danger de tous les instants, constamment recherché par ses partenaires et qui fait logiquement le bonheur de son entraîneur : «Branco est un vrai métronome. Entre ses coups de pied arrêtés, son sens du but, c’est un élément essentiel pour nous. Mais on s’aperçoit que ce n’est pas suffisant. Il faut que tout le monde soit à ce niveau-là pour gagner les matchs», soulignait dernièrement l'architecte du collectif toulousain. Double passeur décisif à l'occasion de la 23ème journée puis de la 24ème, Branco van den Boomen ne compte, en tout cas, pas s'arrêter là et dispose encore de 14 matches pour entrer dans l'histoire de la Ligue 2.

En effet, avant la réception du Havre, lundi à 20h45, le Néerlandais n'est d'ores et déjà plus qu'à 5 petites passes décisives du record absolu établi par l'ancien... Havrais Zinedine Ferhat, avec 20 offrandes lors de l'exercice 2017/2018. A noter par ailleurs que sur coups de pied arrêtés, c'est l'ex-Nîmois Téji Savanier, désormais sous les couleurs de Montpellier, qui est la référence avec 12 passes décisives lors de la saison 2016/2017. Pour le moment, Van den Boomen en est donc à 11. Inarrêtable cette saison, indispensable dans l'entrejeu (en témoignent ses 115 ballons joués récemment face aux Béarnais lors du nul concédé contre Pau) et considéré comme un véritable perfectionniste, le chef d'orchestre du Téfécé sera quoi qu'il en soit une nouvelle fois très attendu face aux Normands. Une nouvelle soirée propice aux passes millimétrées pour conforter, si besoin, son statut de maestro en Occitanie.