Samir Nasri préfère Kvaratskhelia à gauche

Le même trio offensif qu’au match aller. Luis Enrique a donc aligné Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Qui jouera où pendant la rencontre exactement ? Les trois hommes permutent fréquemment. Au début de la rencontre la semaine passée, Barcola avait débuté côté gauche, et le Géorgien à droite. Ce n’est pas ce que préfère Samir Nasri.

« Je préfère Kvara à gauche, car le point faible de Liverpool défensivement c’est Trent Alexander-Arnold. Kvara dans son jeu, c’est un poulet sans tête, ça prend le ballon, ça va provoquer à chaque fois. Barcola est plus réfléchi, et en vitesse de pointe il est plus rapide. On est plus à l’aise pour jouer à droite, avec ce crochet extérieur. Je préfère Barcola à droite et Kvara à gauche », a lancé l’ancien milieu offensif sur le plateau du Canal Champions Club.