Barça : l’avis fort d’Hansi Flick sur Frenkie de Jong

De retour après de longs mois d’absence, la faute à une blessure à la cheville qui s’est compliquée, Frenkie de Jong reste dans une situation floue. Toujours joueur le mieux payé de la Liga, avec un contrat dépassant les 25 millions d’euros annuels qui fait mal aux caisses du Barça, il pourrait être poussé vers la porte de sortie ces prochains mercatos.

Seulement, si on se fie aux informations du média catalan TV3, Hansi Flick n’est pas vraiment de cet avis. Effectivement, l’ancien de l’Ajax qui a disputé deux bouts de match depuis son retour fait partie des joueurs préférés du coach allemand. Ce dernier apprécie énormément le milieu néerlandais et lui réserve une place de titulaire indiscutable pour quand il sera totalement remis et à 100% pour enchaîner les matchs. Autant dire que s’ils veulent générer du cash, Joan Laporta et Deco vont devoir vendre d’autres joueurs.