Le Real Madrid veut un autre joueur du PSG

Un axe Paris-Madrid. Cet été, les deux capitales pourraient être liées pour le meilleur et pour le pire. Bien que les relations entre le PSG et le Real Madrid soient fraîches depuis l’épisode de la prolongation de Kylian Mbappé à l’été 2022, les deux écuries sont liées sur le mercato. Elles souhaitent toutes les deux mettre la main sur Harry Kane ou Randal Kolo Muani par exemple. En fin de contrat chez les Merengues, Marco Asensio a, lui, rejoint librement les pensionnaires du Parc des Princes.

Dans le sens inverse, une arrivée de Kylian Mbappé au sein de la Casa Blanca est envisageable. Bien que le Français ait réitéré hier son envie de poursuivre à Paris, les dirigeants franciliens demeurent fermes : soit il prolonge, soit il part. Une excellente nouvelle pour Florentino Pérez qui rêve de le recruter. Paris et Madrid pourraient aussi discuter au sujet d’Achraf Hakimi. Grand ami de l’international tricolore, le Marocain a une belle cote auprès des Merengues. En effet, The Athletic révèle que son nom a été mentionné lors d’une réunion entre Florentino Pérez, d’autres dirigeants et Carlo Ancelotti le 1er juin.

Madrid a coché le nom du Marocain

Ce dernier a demandé à ses dirigeants de recruter un latéral polyvalent, qui puisse évoluer aussi bien à droite qu’à gauche. Il veut un joueur pouvant concurrencer ou remplacer Dani Carvajal et Ferland Mendy, qui a accumulé les blessures. Le Lion de l’Atlas colle visiblement à ce que veut le Mister. Mais à Madrid, on estime qu’il sera compliqué de convaincre le PSG où Hakimi est sous contrat jusqu’en 2026. Concernant le joueur, même si Mundo Deportivo a annoncé qu’il souhaite revenir à Madrid, son plan initial est de poursuivre à Paris selon nos informations. Le média anglais ajoute que le nom de João Cancelo a aussi été mentionné.

Mais comme pour Hakimi, les Merengues estiment que cette piste est difficile. Bien que Manchester City souhaite vendre le Portugais, le prix demandé est jugé élevé. Son âge et sa valeur future ont aussi posé problème au board madrilène. Les vainqueurs de la Coupe du Roi 2023 pourraient donc miser sur un élément qui n’évolue que d’un côté. Et c’est Alphonso Davies qui est leur priorité. Malgré tout, ils gardent en tête la piste menant à Hakimi. En plus de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, la mère de KM7 qui a lancé son agence de représentation de joueurs, pourrait aussi avoir des discussions avec le PSG et le Real Madrid pour le Marocain. La suite au prochain épisode…