LOSC - Juventus : les notes du match

Battu par le Sporting CP (2-0), Lille avait mal débuté sa saison 2024/2025 en Ligue des Champions. Mais les Dogues ont bien réagi depuis en s’offrant deux exploits de taille face au Real Madrid (1-0) et à l’Atlético de Madrid (3-1). Pas rassasiés, les hommes de Bruno Genesio rencontraient d’ailleurs un autre géant européen avec la Juventus. Les Turinois avaient débuté parfaitement contre le PSV Eindhoven (3-1) puis le RB Leipzig (3-2), mais restaient sur un raté contre Stuttgart (1-0). Deux équipes à 6 points après 3 journées et qui pouvaient quasiment assurer leur qualification en cas de victoire. Pour ce match, les Nordistes s’établissaient en 4-2-3-1 avec un milieu de terrain composé de Bouaddi et André tandis que David était soutenu devant par Sahraoui, Gomes et Zhegrova. En face, les Turinois étaient alignés en 4-2-3-1 avec Kalulu et Thuram sur le terrain. Devant, Conceiçao, Koopmeiners et Yildiz accompagnaient Vlahovic.

Rapidement, Lille essaye de gêner le jeu turinois avec un fort pressing tandis que les Piémontais mettaient le pied sur le ballon. Cambiaso lançait les hostilités avec une frappe lointaine (9e) puis Vlahovic se mettait en évidence. Sur un joli service de Yildiz, le Serbe manquait le cadre (14e). Les Lillois reculaient dangereusement et allaient se faire punir. Bien trouvé par un centre de Vlahovic, Koopmeiners allait ajuster Chevalier, mais le milieu offensif néerlandais était logiquement sanctionné pour une position de hors-jeu et son but était refusé (24e). Lille s’en sortait très bien et aller en profiter pour aller chercher l’ouverture du score. Zhegrova mettait sur orbite David dans le dos de Cabal. Le Canadien ne tremblait pas pour ajuster Di Gregorio d’un tir croisé (1-0, 27e).

Chevalier retarde l’échéance

Une efficacité maximale pour Lille qui allait subir la révolte turinoise. Tout d’abord Vlahovic allait prendre sa chance d’une sublime reprise de volée, mais Chevalier repoussait idéalement (34e). Puis juste avant la pause, Koopmeiners se voyait encore refuser un but pour une position de hors-jeu de Yildiz (41e). Le Turc allait de nouveau trouver Koopmeiners qui n’arrivait pas à ajuster la mire (44e). Au retour des vestiaires, Chevalier allait encore dégoûter les Bianconeri. Le portier français enchaînait des parades devant Thuram puis Yildiz (54e).

Mais finalement, André allait accrocher Conceiçao dans la surface (58e) et Vlahovic ne loupait pas le penalty pour remettre les deux formations à égalité (1-1, 60e). Lille souffrait et Yildiz manquait d’accrocher le cadre sur un centre (66e). Zhegrova allait ensuite prendre sa chance, mais Di Gregorio repoussait idéalement (78e). La fin de match offrait un réel combat de boxe, mais les deux équipes se quittent sur un match nul 1-1. Un bon résultat pour Lille et la Juventus qui sont respectivement à la 12e et 10e place au classement.

Le classement de la Ligue des Champions

L’homme du match : Zhegrova (7,5) : les premières fulgurances sur son côté droit ont donné le ton (16e) de sa soirée. Le Kosovar fut tout simplement insaisissable pour les Turinois, notamment Cabal qui a vécu un calvaire, finissant par être averti sur une faute grossière. Il est à l’origine de l’ouverture du score à travers un sublime numéro de soliste de 40 mètres et une passe au millimètre pour David (27e). En seconde période, il est encore à l’origine de la plupart des mouvements de son équipe comme cette frappe puissante repoussée par Di Gregorio (78e) et cette autre tentative cadrée (83e).

LOSC :

- Chevalier (7) : un arrêt tout simplement de classe mondiale sur la reprise de Vlahovic à 10 mètres seulement (34e). Avec cette immense parade de sa main gauche, le gardien a maintenu l’avantage des siens avant la pause. Il est à nouveau concentré sur ce centre vicieux de Conceiçao puis sur cette frappe dans la surface de Thuram (53e) mais fini par s’incliner, pris à contre-pied sur le penalty de Vlahovic (60e). Un jeu au pied qui a parfois mis son équipe en difficultés.

- Mandi (4,5) : aligné comme latéral droit ce soir, l’international algérien avait une mission compliquée ce soir en devant contenir Yildiz. Il n’a pas toujours été à son avantage puisqu’il a commis quelques fautes sur son vis-à-vis et fut parfois pris dans son dos (26e, 40e) mais il a serré les dents. Il a perdu de nombreux duels, sans trop de conséquences au final. Présent sur ce tir contré du Turc (35e), l’ancien Sévillan a parfois été gêné par les percées de Thuram.

- Diakité (5,5) : la présence de l’ancien Toulousain est précieuse dans cette défense, notamment pour sa capacité à donner de la voix et à rappeler les siens à l’ordre. Il a globalement pris le dessus sur Vlahovic puis sur Yildiz à la sortie du Serbe. Il n’est pas toujours très propre avec le ballon, ce qui a d’ailleurs pu jouer des tours à son équipe, qui a subi une bonne partie de la seconde période. Il rattrape bien un mauvais dégagement de Bouaddi dans les dernières secondes (90e+3). Heureusement que Vlahovic est signalé hors-jeu sur sa grosse bourde, un mauvais contrôle en position de dernier défenseur (24e).

- Alexsandro (6) : un peu comme son compère de la charnière centrale, il n’inspire pas toujours la sérénité et n’est pas le plus beau des défenseurs mais le Brésilien a fait son match ce soir. Il prend tout de même parfois des risques inutiles dans ses tentatives de relances. Il a sauvé à quelques reprises Gudmundsson, en difficultés face à la vitesse de Conceiçao. L’athlétique défenseur a aussi pu apporter par sa taille en prenant le dessus dans les airs et il a fini fort cette rencontre avec deux percées balle au pied (83e).

- Gudmundsson (3,5) : c’est surtout sur les côtés que la défense lilloise a connu des difficultés, et il n’y est pas pour rien. C’est lui qui perd le ballon sur la reprise de Vlahovic, magistralement repoussée par Chevalier (34e). À sa décharge, le dégagement de son gardien n’était pas simple à reprendre. Le Suédois a aussi dû laisser à plusieurs reprises Conceiçao passer dans son secteur sous peine de se rendre fautif (13e, 71e). C’est d’ailleurs sa légèreté défensive qui a contraint André à concéder un penalty sur le Portugais (58e). Remplacé par Bakker (81e).

- André (6) : il frôle l’erreur fatale dans la surface au duel avec Thuram (9e) mais il est toujours aussi important pour le collectif. Le capitaine a la science du placement, la vista pour récupérer les ballons et l’engagement nécessaire, en plus d’une capacité à courir partout. Il fait aussi beaucoup de bien dans les airs, malgré un gabarit pas forcément impressionnant. À l’image de son équipe, il sait souffrir mais il est aussi celui qui commet la faute dans sa surface sur Conceiçao (58e). Averti (75e).

- Bouaddi (7) : il n’a que 17 ans mais le milieu de terrain semble en avoir 10 de plus. Malgré son jeune âge et l’enjeu d’un match de Ligue des Champions, il ne semble jamais paniquer. Un jeu intelligent, des décalages qui ont fait du bien, des récupérations aux quatre coins du terrain et des retours défensifs importants devant sa surface (40e, 70e, 89e), un contrôle orienté de grande classe (77e). Après le Real Madrid, c’est encore une prestation très solide de sa part, même si dernier ballon mal dégagé aurait pu coûter cher (90e+3).

- Zhegrova (7,5) : voir ci-dessus.

- Gomes (4) : le jeu devait initialement passé par ses pieds mais l’Anglais n’a pas vraiment existé ce soir. Pour preuve, il n’a touché qu’une quinzaine de ballons, sans avoir une influence quelconque sur le jeu. Il a souffert dans les duels et évacue un ballon chaud devant sa surface avant d’être remplacé par Mukau (53e), lequel est entré dans un temps fort de la Juventus. Dans ces conditions, pas facile d’exister mais il a su faire le dos rond en se rendant propre techniquement.

- Sahraoui (5) : le Marocain souffre forcément de la comparaison avec son pendant à droite, Zhegrova. Il a eu du mal à exister ce soir, bien contenu par Cambiaso et pas souvent servi, il faut le dire aussi. Au final, l’ailier a touché assez peu de ballons, la faute à un manque de présence offensive qui s’explique par de très gros efforts défensifs. C’est surtout dans ce domaine qu’on l’a vu. C’est le côté positif de sa soirée, il s’est mis au service du collectif, venant régulièrement aider ses coéquipiers. Il a d’ailleurs fini émoussé et fut remplacé par Fernandez-Pardo (87e).

- David (6,5) : encore un gros match de la part du Canadien, décidément très en forme en ce début de saison. On ne l’a finalement pas beaucoup vu mais il marque encore grâce à une finition diabolique (27e), parfaitement servi par Zhegrova. C’est déjà sa 4e réalisation en C1 cette saison. Ce fut quasiment sa seule tentative d’une rencontre où il n’a jamais compté ses efforts, et jusqu’au bout de la rencontre à l’image de ces deux dernières séquences de pressing. Un match plein de labeur mais récompensé d’un but.

Juventus :

- Di Gregorio (4) : pris à contre-pied sur la première frappe croisée lilloise du match, il ne peut que s’incliner devant Jonathan David parfaitement mis sur orbite par Edon Zhegrova (28e). Toujours aussi peu mis en danger lors du deuxième acte, il est plus alerte sur la seconde frappe cadrée de la rencontre de Zhegrova (77e). Sa bonne sortie devant Jonathan David dans le temps additionnel permet à la Juve de repartir avec le point du nul.

- Cambiaso (5) : face à une équipe lilloise qui penchait très largement sur le côté droit, l’Argentin n’a rien eu à faire sur le plan défensif en première mi-temps. Après la pause, il s’est démarqué par son apport offensif constant aux côtés de Francisco Conceiçao. Dangereux sur plusieurs situations, il a forcé Sahraoui a beaucoup défendre et a complètement annihilé le Marocain.

- Kalulu (4) : mal placé, il est battu par la sublime ouverture de Zhegrova vers Jonathan David sur le premier but et assiste impuissant à l’ouverture du score lilloise. En seconde période, il a perdu plusieurs ballons bêtement, dont un dans la surface qui aurait pu coûter très cher à son équipe. Moins en vue qu’à l’accoutumée, il a semblé en difficulté ce soir.

- Gatti (6) : compliqué de trouver quelque chose à reprocher à l’Italien. Il paie peut-être son manque de vitesse sur le premier but en ne parvenant pas à rattraper Jonathan David, lancé en profondeur. Précieux dans chacune de ses interventions, qu’elles soient aériennes ou au sol, il aura tenu la baraque derrière. Il fut aussi excellent dans la relance (89/93 passes réussies) et sa sérénité a fait beaucoup de bien à la Juve.

- Cabal (2,5) : dure soirée pour le Colombien. Titularisé sur le côté d’un Edon Zhegrova qui marche sur l’eau en ce début de saison, il a paru en difficulté sur chacun de ses un contre un avec le Kosovar. Totalement dépassé sur le premier but, il commet une énorme faute à l’heure de jeu (63e) qui lui coûte un carton jaune. Offensivement, il n’aura pas beaucoup apporté non plus (aucun centre réussi, neuf ballons perdus) Remplacé par Nicolo Savona à la 68e minute, qui aura tenu son rang.

- Locatelli (6) : membre le plus défensif du milieu à trois turinois, l’ancien Rossoneri a livré une prestation clinique. Tout en simplicité, le milieu de la Squadra Azzura aura tout bien fait. Présent dans les duels, il a récupéré quelques ballons et a participé à la bonne circulation du jeu de son équipe (85 ballons touchés, 91% de passes réussies).

- Thuram (4,5) : extrêmement actif d’entrée de rencontre, l’ancien Niçois a manqué de justesse dans les 30 derniers mètres pour vraiment prendre le match à son compte (11 ballons perdus). Son volume et ses percées balle au pied auront cependant aux hommes de Thiago Motta de se montrer dangereux et de se créer plusieurs situations intéressantes. Impliqué, mais imprécis, il est remplacé par Weston Mckennie à la 68e minute.

- Conceiçao (7) : volontaire sur son côté droit, l’ailier de poche portugais a provoqué, beaucoup provoqué, sans pour autant réussir à créer de brèches face à un bloc lillois bien en place en première période. De retour des vestiaires avec de bien meilleures intentions, il a mis le feu au côté gauche du LOSC après la pause. Toujours aussi volontaire, il a cette fois trouvé plus de réussite dans ses dribbles (75% de dribbles réussis) et a permis à la Juve d’égaliser en provoquant un penalty après un nouveau rush sur son flanc (59e).

- Koopmeiners (5) : quel match frustrant pour l’ancien joueur de l’Atalanta. Pièce essentielle du pressing des Bianconeri, il a multiplié les efforts parfois tout seul. Il aurait pu être le héros du soir pour la Vieille Dame, mais ses deux buts consécutifs ont été tour à tour refusés pour des hors-jeux signalés au départ des actions, d’abord pour Vlahovic (23e), puis pour Kenan Yildiz (41e), lui aussi sanctionné d’un hors-jeu avant de servir Koopmeiners. Imprécis dans la zone de vérité sur ses autres situations, il pourra nourrir quelques regrets.

- Yildiz (5,5) : il ne lui aura pas manqué grand-chose pour changer le cours de cette rencontre. Intéressant sur chacune de ses prises de balles, le Turc a montré l’étendue de sa palette technique sans parvenir à être décisif malgré tout. Après un petit numéro de soliste, il appuie un peu trop sa passe vers Vlahović qui voit Lucas Chevalier se saisir de ce ballon qui aurait pu faire but. Passeur décisif sur ce qu’on pensait être l’égalisation turinoise, il est finalement signalé hors-jeu (41e). Remplacé par Samuel Mbangula à la 80e minute, le Belge n’a eu aucun ballon intéressant à exploiter.

- Vlahović (6,5) : le Serbe aura été chirurgical. Sevré de ballons de buts pendant la quasi-totalité de la première mi-temps, il est proche de marquer sur sa seule occasion. Mais, une intervention extraordinaire de Lucas Chevalier l’empêche d’égaliser après une demi-volée qui prenait pourtant le chemin de la lucarne (34e). Désigné pour frapper le tir au but obtenu par Conceiçao, il ajuste cette fois-ci parfaitement Chevalier en prenant à contre-pied le portier français (60e). Remplacé par Timothy Weah à la 68e minute, pour son retour à Lille, l’Américain n’aura rien montré à l’exception d’une frappe lointaine contrée.