Juventus : Gianluigi Buffon en a marre des comparaisons entre Allegri et Motta

Dans une interview à La Stampa, l’ancien gardien de la Juventus, Gianluigi Buffon, a été invité à analyser les débuts de Thiago Motta sur le banc de la Juventus. Après un mercato intéressant, les Bianconeri sont toujours invaincus mais pointent à la 6ème place du championnat italien en raison de multiples matchs nuls. Malgré tout, la légende de la Nazionale a confiance et ne veut pas voir son ancien club se perdre dans de futiles comparaisons avec Massimiliano Allegri :

«J’ai un grand respect pour Thiago Motta et je suis très confiant dans ce qu’il construit. Quand on travaille si profondément, cela prend du temps. Motta est un coach méticuleux, bien préparé, habitué à certains niveaux : je le connais comme coéquipier, ils doivent lui donner un coup de main. Arrêtons de plaisanter avec ça : assez des comparaisons entre Motta et Allegri. On a beaucoup gagné, Thiago commence seulement, ceux qui les comparent sont motivés par le désir d’embêter l’environnement».