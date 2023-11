PSG : Milan Skriniar envoie un message clair à l’AC Milan

Mardi soir, le PSG va défier l’AC Milan à San Siro. Depuis plusieurs semaines maintenant, les tifosi rossoneri préparent le retour de Gianluigi Donnarumma. Ils ne digèrent toujours pas son départ. Mais ce n’est certainement pas le seul joueur parisien que les supporters attendent demain soir à San Siro. En effet, Milan Skriniar, ancien de l’Inter, aura aussi le droit à un accueil particulier.

Le défenseur du PSG s’attend à cela en tout cas comme il l’a expliqué en conférence de presse ce lundi. «Ce sera un match spécial pour moi, comme tous les matches de Ligue des champions. J’ai joué ici et je sais que c’est difficile d’y évoluer. C’est une grande émotion de revenir ici dans ce stade, où j’ai vécu des années merveilleuses, pendant six ans, avec mes premiers trophées remportés. C’est spécial, mais je suis ici comme joueur du PSG, et je veux faire le meilleur match possible. On veut jouer notre football et faire ce qu’on sait faire. On a les qualités pour s’imposer demain.» Le message est plus que clair !

