Zé Roberto assure que Crash Bandicoot a ruiné son passage au Real Madrid

Avant de briller au Bayern Munich, où il remporta quatre titres de champion d’Allemagne (2003, 2005, 2006, 2008), et de devenir une figure emblématique de la Seleção brésilienne avec 84 sélections, Zé Roberto a connu un passage raté au Real Madrid en 1997-1998. Arrivé à seulement 23 ans après des débuts prometteurs à Portuguesa, le milieu de terrain n’a pas su s’imposer dans un vestiaire de stars. Comme beaucoup d’autres talents passés par la Casa Blanca. Mais à 51 ans, il a expliqué cet échec par une hygiène de vie chaotique, dominée par son addiction… aux jeux vidéo.

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Dans une récente interview accordée au média brésilien Globo, Zé Roberto avoue sans détour sa passion pour ce loisir. Récemment marié, il passait ses journées avec sa femme et ses nuits à jouer, obsédé par le besoin de terminer Crash Bandicoot. «Je ressemblais à un coq. Je passais mes journées avec ma copine et le soir, je jouais aux jeux vidéos. Les jeux vidéo m’ont beaucoup desservi. J’étais démotivé, j’arrivais à l’entraînement avec des cernes sous les yeux. Au petit matin, j’avais faim alors je mangeais des gâteaux. Beaucoup de gâteaux. On m’apportait la boite, j’en mangeais un et je finissais la boite. Après il y avait la collation, les sodas… j’ai pris du poids sans m’en rendre compte».