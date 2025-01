FC Barcelone : la tuile se confirme dans le dossier Olmo

Depuis plusieurs jours, le FC Barcelone retient son souffle dans le dossier Dani Olmo. En effet, arrivé cet été en Catalogne contre 60 millions d’euros, le milieu offensif de 26 ans n’a pas été qualifié pour la deuxième partie de saison en raison des difficultés financières du Barça. Une situation ubuesque qui pourrait voir l’ancien du RB Leipzig quitter gratuitement les Blaugranas cet hiver.

La suite après cette publicité

Remuant ciel et terre depuis plusieurs jours pour trouver une solution, les dirigeants barcelonais pourraient donc perdre l’une des armes létales de Hansi Flick cette saison. Une tendance qui se confirme d’heure en heure alors que l’hypothèse d’un recours salvateur est de plus en plus maigre. El Chiringuito va plus loin ce samedi et explique que La Liga et la RFEF auraient décidé de ne pas qualifier Pau Victor et Dani Olmo pour la suite de la saison. Autant dire que ça ne sent pas bon pour le FC Barcelone.