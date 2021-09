Médias : nouvelle casquette pour Thierry Henry

Cumul des mandats. Consultant pour donner son avis sur la saison de Ligue 1 sur les antennes d'Amazon Prime Video, Thierry Henry vient de rejoindre l'équipe de CBS Sports.

Le champion du monde 1998 et d'Europe 2000, adjoint de Roberto Martinez avec la sélection de Belgique par ailleurs, interviendra pour les soirées de Ligue des Champions sur la chaîne américaine. Avec, sans doute, son lot de punchlines bien senties.

CBS Sports announces former Arsenal, Barcelona and France legend, Thierry Henry, as the newest member of the UEFA Champions League Today show. 🚨 pic.twitter.com/7Gm4ylGj8k