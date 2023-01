OM : la forte personnalité de Ruslan Malinoskyi décrite par un de ses anciens coéquipiers

La suite après cette publicité

Dieumerci Ndongala, était l’invité de RMC Sport. Durant un live Twitch, l’attaquant de l’APOEL Nicosie a décrit les qualités et le fort caractère de la nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Ruslan Malinovskyi. Les deux joueurs se sont côtoyés en Belgique du côté de Genk et la mentalité de l’ukrainien a marqué le joueur de 31 ans. «Vous allez bientôt le connaitre. Parce que c’est quelqu’un de très fort et c’est un sacré personnage aussi, en dehors du football notamment. Je pense que vous allez le connaitre a tout point de vue. C’est quelqu’un qui a fort tempérament. S’il doit aller au clash, il va au clash. Mais c’est un très bon gars, de très honnête, il donne tout sur le terrain et il ne triche pas» a d’abord confié le joueur évoluant à Chypre cette saison.

L’attaquant de l’APOEL Nicosie est ensuite revenu plus en détail sur la manière dont Ruslan Malinovskyi pouvait se comporter dans le vestiaire et même avec ses coéquipiers en cas de besoin. «C’est quelqu’un qui va pas hésiter à la mi temps à pousser une gueulante, de dire ce qu’il ne va pas quand il le faut. C’est quelqu’un avec un gros caractère qui hésite pas à parler. Même s’il doit se clasher avec quelqu’un, il va le faire pour le bien de l’équipe. Il ne vas pas hésiter à se frotter à un joueur mais c’est toujours dans l’intérêt de l’équipe. Il ne va pas créer de conflit, ça part d’une bonne intention» a notamment déclaré Dieumerci Ndongala. Une forte personnalité qui devrait plaire à l’entraineur de l’OM, Igor Tudor.

