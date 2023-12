OM : Gennaro Gattuso encense Amir Murillo

Huitième recrue estivale de l’Olympique de Marseille Michael Amir Murillo (27 ans) est arrivé en France en provenance d’Anderlecht. Jamais utilisé par Marcelino, le Panaméen a été lancé en Ligue 1 à six reprises par Gennaro Gattuso. Et lors de ses deux dernières apparitions en championnat (contre Rennes et l’OL, ndlr), le piston droit a délivré une passe décisive et inscrit un but. Venu pour concurrencer Jonathan Clauss, Murillo a impressionné son coach.

La suite après cette publicité

« Est-ce que je suis surpris positivement ? À mon arrivée, il n’avait toujours pas joué la moindre minute. On avait Lodi à disposition. J’avais un choix à faire au début. Quand on voit un joueur à l’ordinateur ou à la télévision et en réalité, ce n’est pas la même chose. Quand on regarde les matchs à la télévision, c’est un autre sport. Il aurait sans doute mérité plus avant, mais il a travaillé dur et avec son professionnalisme, il a mérité. Il n’est jamais dans la polémique. C’est une grande surprise sur le plan technique et sur le plan humain », a-t-il confié en conférence de presse.