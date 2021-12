Newcastle tiendrait sa première recrue hivernale

En recherche de renfort pour la prochaine fenêtre des transferts, Newcastle pourrait piocher dans l'antichambre du football anglais. Selon les informations du Sun, la direction des Magpies aurait ciblé l'attaquant de Stoke City Tyrese Campbell, fils de l'ancien buteur d'Arsenal Kevin Campbell. Eddie Howe serait prêt à offrir 20 millions de livres (23,5 M€) pour s'offrir ses services.

Formé à Manchester City entre 2014 et 2016, le joueur de 21 ans sort d'un exercice 2020/2021 réussi avec 7 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées en 19 rencontres toutes compétitions confondues avant de voir sa saison achevée par une blessure au genou. De retour progressivement sur les terrains à la mi-octobre, l'international U20 anglais (2 sélections, 2 buts) a déjà connu le chemin des filets à trois reprises entre le Championship et l'équipe réserve.