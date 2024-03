Affaire Dani Alves : l’auteur du paiement de la caution est connu

Après plus d’un an en prison, Dani Alves a été autorisé à quitter le centre pénitentiaire, car un individu a payé sa caution d’un million d’euros. Pour rappel, l’homme de 40 ans a été incarcéré pour viol, et encourt une peine de quatre ans et demi de prison. Si pendant un temps, Memphis Depay semblait être impliqué dans le paiement de sa caution, en réalité, c’est une entreprise qui lui a permis d’obtenir une liberté temporaire.

La suite après cette publicité

En effet, la collaboratrice de l’émission Fiesta a expliqué qu’un magazine brésilien - sans pour autant dévoiler le nom - était à l’origine du paiement de sa caution. «Le magazine, connu au Brésil, fait d’excellents reportages de personnes importantes du Brésil, mais aussi au niveau international et l’aurait fait en échange d’un reportage qui serait déjà fait», a-t-elle expliqué, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Le média a payé sa caution en échange d’un reportage exclusif sur sa vie, sous forme de documentaire.