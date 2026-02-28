Feyenoord : Robin van Persie vole au secours de Raheem Sterling

Robin van Persie est monté au créneau pour défendre Raheem Sterling, vivement critiqué après ses débuts sous les couleurs de Feyenoord. Entré en jeu lors de la victoire contre Telstar (2-1), l’ancien ailier de Chelsea a affiché logiquement un manque de rythme après plusieurs mois sans compétition. Mais les réactions virulentes sur les réseaux sociaux n’ont pas tardé, certains observateurs n’hésitant pas à tourner en dérision sa prestation. Interrogé avant la rencontre face au FC Twente, l’entraîneur néerlandais a tenu à remettre du contexte autour de cette première apparition, rappelant le long passage à vide traversé par son joueur.

La suite après cette publicité

« Si vous avez un minimum de sens du contexte, vous savez d’où il vient, ce qu’il a accompli dans sa carrière, et le fait qu’il n’a pas eu d’entraînement collectif pendant des mois », a-t-il déclaré, dénonçant des jugements trop hâtifs. Van Persie a insisté sur l’injustice de certaines critiques, estimant qu’il était absurde d’évaluer un joueur sur une demi-heure après une si longue absence. « Je comprends qu’on attende beaucoup d’un joueur de ce niveau, mais le critiquer aussi durement après trente minutes, sa première demi-heure en plus de six mois, c’est incompréhensible », a-t-il ajouté, qualifiant même certains commentaires d’« inappropriés ».