Bartomeu ne panique pas avant la plainte du Barça

«Le mardi 1er février les résultats de l'enquête approfondie menée à la suite de la diligence financière et dans le but de détecter d'éventuelles irrégularités dans la gestion du Club pendant le mandat présidentiel précédent seront présentés publiquement. Ainsi, les mesures prises par le Club seront également annoncées dans le rapport présenté au bureau du procureur local de Barcelone à la suite des faits révélés par les conclusions de l'enquête approfondie», peut-on lire dans un communiqué du FC Barcelone à propos de Josep Bartomeu et de son conseil d'administration.

Sport indique ce jeudi , qu'interrogé à ce propos dans l'émission Onze, l'ancien Président du FC Barcelone, Josep Bartomeu serait très calme face à la situation. Il estimerait «que c'est une déclaration vide de sens et enfantine, peu sérieuse». Il pense que c'est juste pour faire du bruit, explique TV3. Pour rappel, Josep Bartomeu avait laissé le club au bord de l'implosion après plusieurs années de mauvaise gestion.