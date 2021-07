Le Real Madrid se fait surprendre pour la première de Carlo Ancelotti

Nommé à la tête du Real Madrid en juin dernier en remplacement de Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti était très attendu pour ses débuts avec les Merengues. Et pour ce premier duel amical face aux Rangers de Steven Gerrard, les Madrilènes se sont inclinés. Sans ses internationaux, encore en vacances, le technicien italien était contraint d'aligner un onze rajeuni avec notamment la présence de Rodrygo et Jovic en attaque, Chust pour épauler Nacho en défense et Lunin dans les buts. Rapidement dans cette rencontre, Rodrygo ouvrait le score à la suite d'une contre-attaque menée par Odegaard (1-0, 8e). Et malgré une domination dans la possession, les Madrilènes ont concédé beaucoup d'occasions (21 tirs, 8 cadrés).

Après la pause, Les Ecossais ont logiquement égalisé grâce à Sakala (1-1, 55e), avant de prendre l'avantage sur une frappe en force de Itten en fin de rencontre (2-1, 77e), bien aidé par une lourde erreur de la défense Merengue et l'exclusion de Nacho, qui a écopé d'un second carton jaune. Une première compliquée de Carlo Ancelotti pour son retour sur le banc du Real, avant un deuxième test important contre l'AC Milan, le 8 août prochain.