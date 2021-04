L'OM s'enflamme pour la métamorphose de Dimitri Payet !

La suite après cette publicité

Les conférences de presse s'enchaînent à Marseille ! Hier, le président Pablo Longoria s'est présenté face aux médias pour passer en revue toute l'actualité du club phocéen durant une heure. Ce jeudi, c'était au tour de Valentin Rongier et Jorge Sampaoli de répondre aux questions des journalistes lors du traditionnel point presse d'avant-match. Et les suiveurs du club olympien ont notamment abordé le sujet Dimitri Payet. Dans le dur une bonne partie de la saison, le Français, pointé du doigt notamment pour sa prise de poids, revient bien.

Déchargé de 7 kgs, le footballeur né en 87 a été buteur lors des deux dernières rencontres de Ligue 1 Uber Eats (1 but contre Lorient, 2 contre Reims). Il aussi enchaîné les passes décisives. Payet retrouve des couleurs sous les ordres de Jorge Sampaoli. Un entraîneur qui a su le remotiver en lui demandant notamment de revenir à son meilleur niveau, comme lorsqu'il était à West Ham, a expliqué L'Équipe. De quoi donner le sourire à tout un club. En conférence de presse, Valentin Rongier s'est réjoui pour l'ancien joueur de Lille.

Aider Payet à revenir à son meilleur niveau et être plus régulier

«Je pense que c'est à l'image de l'équipe aussi. Dimitri, on connaît sa qualité, on sait ce qu'il peut faire. Si en ce moment il est performant, ce n'est pas du hasard. Il travaille beaucoup. Il y a aussi la dynamique de l'équipe qui lui permet d'être encore plus performant». Un avis que partage son entraîneur. «Dimitri est un joueur qui est de plus en plus fort mentalement, c'est le plus important. Il joue de plus en plus près du but adverse. Il progresse au niveau des passes et des buts. Il semble avoir compris le mode de jeu qu'on veut mettre en place. Il est enthousiaste à ce sujet. On espère qu'il va se maintenir dans le temps. Le plus dur pour un coach est de faire en sorte que tout cela dure dans le temps. Je crois en ses capacités. J'espère qu'il va continuer à progresser au quotidien».

Sur la bonne voie, Dimitri Payet devra faire preuve de régularité. Ce qui lui a fait défaut durant sa carrière, où il a alterné le bon, voire même le très bon parfois, et le moins bon. Jorge Sampaoli veut gommer cela. «Par rapport à sa carrière, c'est comprendre le pourquoi de ses irrégularités, diagnostiquer et donner les outils pour qu'il ne le reproduise plus, que le foot soit à la hauteur de ses diverses autres tentations, que ce soit la priorité et qu'il soit concentré sur le jeu. Aujourd'hui, c'est dur pour un joueur et c'est à nous de leur donner les outils pour maintenir le niveau de concentration au-dessus du reste». De précieux conseils que le Français écoutera très certainement !