OM : comment Jorge Sampaoli a relancé Dimitri Payet

Une métamorphose. Moribond en début de saison, loin de sa meilleure forme physique, Dimitri Payet (34 ans) a retrouvé de l'allant depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. Une bouffée d'air frais pour le Réunionnais, qui avait vu ses relations avec André Villas-Boas se refroidir au fil des mois. Replacé au cœur du jeu, l'international tricolore (38 sélections, 8 réalisations) a retrouvé du punch et de l'influence.

Sous les ordres de l'Argentin, il compte 4 passes décisives et 1 but. El Pelado lui offre un rôle de choix dans son organisation, puisque la majorité des ballons passent par lui. Le coach compte sur lui et, selon L'Équipe, il lui a déjà dit en privé ce qu'il attendait de lui dans le jeu. Il veut revoir le Payet flamboyant des années West Ham, qui régalait les fans de football en Premier League.

Les murs du 100

Pour l'heure, le charme opère. Et, premier effet très visible, le meneur de jeu a retrouvé son poids de forme, en perdant près de 7 kg. Automatiquement, il se retrouve dans de bien meilleures dispositions que lorsque sa balance affichait 84 kg à l'automne d'après les informations du quotidien sportif. Requinqué par son nouvel entraîneur, l'ancien Lillois s'est fixé un objectif à atteindre dès que possible.

La publication assure ainsi qu'il vise les 100 buts et les 100 passes décisives en Ligue 1. Le numéro 10 phocéen en est aujourd'hui à 85 réalisations et 92 offrandes en carrière en championnat de France. Réussir son double-double, une ambition déclarée qui satisfera sans aucun doute Sampaoli et l'OM, qui rêvent toujours d'Europe.