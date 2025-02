Milan : Rafael Leao se fait détruire en Italie

L’AC Milan est sous pression. Battu au match aller par le Feyenoord (0-1), le club lombard a rendez-vous ce mardi, à San Siro, pour le match retour du barrage de Ligue des Champions, contre les Néerlandais (18h45). Alors qu’ils sont sous la menace d’une élimination, Zlatan Ibrahimović avait pris la parole : «je veux une approche comme si c’était une finale. Chaque match est différent. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et faire ce que nous savons faire. Ces moments sont beaux. Quand il y a beaucoup à jouer, c’est toujours beau pour un footballeur».

La suite après cette publicité

Et si l’attaque rossonero est pointée du doigt, Rafael Leao (25 ans) est lourdement critiqué ses derniers jours. Le Portugais est pris à partie en raison de son manque de régularité au fil des matches et pour son manque d’efficacité devant le but. Cette saison, il a marqué 9 buts en 34 matches disputés, toutes compétitions confondues, des chiffres bien en dessous de son rendement attendu. «Le nom de Leao est toujours sur toutes les lèvres, pour le meilleur et pour le pire», titrait le Corriere dello Sport.

Rafael Leao attendu au tournant

Le média transalpin explique que la patience de l’AC Milan à l’égard du joueur commence à s’épuiser. Le club italien demande plus de la part de son numéro 10 sur le terrain. Récemment, la Gazzetta dello Sport expliquait déjà que Milan était prêt à se séparer de Rafael Leao dès cet été pour faire rentrer du cash et lever l’option d’achat de João Félix. «Tout d’abord, il doit trouver la continuité : c’est un défi à relever avec lui-même. Ensuite, comme le dit l’entraîneur, il doit soutenir la phase défensive», explique d’ailleurs Mark van Bommel dans l’édition du jour du journal rose.

La suite après cette publicité

«Tout le monde parle de Leao, tout le monde veut lui dire comment jouer. Pour nous, il fait partie des plus forts du monde : comment lui expliquer comment il doit jouer ? Vous le connaissez, c’est pour cela qu’il est l’un des plus forts du monde. Vous pouvez donc le diriger tactiquement, mais vous ne lui expliquez pas comment il doit jouer», expliquait lundi Zlatan Ibrahimović, qui le soutient. Mais l’ailier de 25 ans va devoir montrer un autre visage et être décisif pour permettre au Milan de renverser le Feyenoord, ce mardi soir.