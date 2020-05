OGC Nice : un joli budget pour le mercato estival

L'été devrait être assez compliqué pour les clubs de Ligue 1. Si le Paris Saint-Germain devrait tout de même pouvoir se renforcer en frappant quelques coups intéressants malgré la crise liée au coronavirus, ça s'annonce bien plus difficile pour les autres formations de Ligue 1. Beaucoup vont devoir vendre des joueurs si elles souhaitent se renforcer un minimum, à l'image de l'Olympique de Marseille et du LOSC. L'OL, pourtant souvent mis en avant pour sa gestion impeccable, devrait aussi perdre quelques pièces majeures de son équipe à l'intersaison.

Mais il y a un club dont on parle peu et qui pourtant, risque de faire parler de lui lors de ce mercato estival en France. C'est l'OGC Nice. Le club de la Cote d'Azur, qualifié pour la Ligue Europa, devrait être assez actif sur le marché des transferts. Effectivement, selon les informations de RMC Sport, les Aiglons auront un budget de 80 millions d'euros pour se renforcer cet été. Le club n'avait pas budgeté une qualification européenne cette saison et va donc se retrouver avec des revenus inattendus.

Mais surtout, cette enveloppe conséquente au vu du contexte actuel est rendue possible par les fonds du groupe britannique Ineos, propriétaire de l'écurie niçoise depuis peu. Et en coulisses, on a déjà commencé à travailler puisque le portier argentin Walter Benitez (27 ans) devrait bientôt être prolongé. Adam Ounas (Naples) et Moussa Wagué (FC Barcelone) eux n'ont pas été conservés au terme de leur prêt. Au niveau des arrivées, l'attaquant de Moreirense Fabio Abreu et le défenseur de l'Athletico Paranaense Robson Bambu ont été annoncés. L'option Mario Götze elle n'aurait jamais vraiment été étudiée par les Niçois, mais avec un tel budget, les Aiglons peuvent rêver d'attirer au moins un joueur de ce calibre...