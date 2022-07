Le promu Nottingham Forest débourse une fortune sur le mercato

Nottingham Forest ne veut pas se tromper. Pour son retour en Premier League après 23 ans d'absence, le club anglais met les grands moyens afin de parvenir à ses fins : le maintien. Cette mission délicate passe par un mercato efficace. Comme tous les ans, les promus en première division bénéficient d'une enveloppe financière absolument énorme. Pour la finale des play-offs en Championship, on prend même pour habitude de parler de "match le plus lucratif au monde". Le vainqueur, en plus d'accéder à l'élite, touche environ 190 M€, selon le cabinet Deloitte, tandis que le malheureux perdant reste à quai et empoche un chèque... de 8 M€.

Les Reds ont obtenu le beau rôle le 29 mai dernier, battant sur le fil Huddersfield 1-0. C'est maintenant l'heure de la préparation de la saison et on peut dire qu'il y a de l'ambition. Depuis le début du mercato, Nottingham a essuyé quelques échecs comme avec Arnaud Kalimuendo, comme nous le révélions, ou encore Moise Kean, lequel préfère rester à la Juventus pour le moment. Il y a aussi quelques dossiers de régler entre les arrivées définitives du Troyen Giulian Biancone contre 10 M€, de Moussa Niakhaté en provenance de Mayence, toujours pour 10 M€, ou encore de Taiwo Awoniyi, transféré de l'Union Berlin contre 20,5 M€.

Une enveloppe mercato de 100 M£

L'attaquant est d'ailleurs devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club, mais ce record pourrait être à nouveau battu cet été. Nottingham est loin d'avoir terminé son marché. Un très joli coup a été réalisé avec la venue sous la forme d'un prêt depuis Manchester United de Dean Henderson pour pallier le départ de Brice Samba du côté de Lens. Deux nouvelles têtes sont en approche d'après les dernières informations outre-Manche. Un accord a été trouvé avec le Bayern Munich autour de 10 M€ pour Omar Richards, et avec Liverpool pour le recrutement de Neco Williams à 20 M€. Il ne manque plus que les officialisations.

70 M€ ont déjà été dépensés pour ces 6 renforts. Il risque d'y avoir encore quelques nouvelles têtes. Le propriétaire Evangelos Marinakis s'est engagé durant l'été à fournir une enveloppe mercato de 100 M£, soit 118 M€. Autant dire qu'il reste encore des fonds afin de parvenir à débloquer les derniers dossiers. Steve Cooper, l'entraîneur, souhaite faire venir l'attaquant de Wolverhampton Morgan Gibbs-White et le gardien de Burnley, relégué en Championship, Wayne Hennessey, pour en faire la doublure d'Henderson. Les deux joueurs sont eux aussi attendus dans les prochains jours. Le double vainqueur de la Ligue des Champions (1979, 1980) se donne les moyens pour se maintenir, mais en Premier League, on sait bien que ce n'est pas toujours suffisant.