PSG : Arnaud Kalimuendo repousse l'approche de Nottingham Forest

Alors que Luis Campos n'a pas encore clairement indiqué ce qu'il comptait faire d'Arnaud Kalimuendo (à qui il reste deux ans de contrat au PSG), "Kali", qui a indiqué qu'il souhaitait rester à Paris la saison prochaine, ne manque pas de courtisans.

Le RC Lens rêve de pouvoir le conserver, mais c'est Outre Manche que le profil de l'attaquant parisien plaît le plus. Si Newcastle et Leicester gardent un œil sur l'attaquant de 20 ans (12 buts en 32 matches de L1), un nouveau courtisan s'est manifesté. Selon nos informations, il s'agit de Nottingham Forest, qui dispose de moyens forcément conséquents pour son prochain mercato. Mais le joueur n'est pas emballé à l'idée de jouer chez ce nouveau promu en Premier League et a refusé poliment l'approche.