Mercato PSG : ça se bouscule déjà pour Arnaud Kalimuendo !

La suite après cette publicité

Une progression constante. Arnaud Kalimuendo, 20 ans, continue avec succès son début de parcours dans le monde professionnel. Sa première saison en prêt en Lens avait été porteuse d'espoirs. Suffisamment pour que le PSG refuse d'abord de le céder à nouveau au club nordiste, avant de finalement le renvoyer en prêt le 31 août dernier. L'attaquant formé au PSG espérait cette issue et il prouve cette saison qu'il a fait le bon choix.

Avec 24 titularisations et 10 buts en Ligue 1, il s'impose comme l'un des hommes forts du RC Lens, actuel 7e du championnat. Il en est même le meilleur buteur. Forcément, son cas va faire réfléchir du côté du Paris Saint-Germain, où Kalimuendo est sous contrat jusqu'en 2024. Selon nos informations, un rendez-vous est prévu dans les prochaines semaines entre le représentant de l'attaquant et la direction parisienne.

Quelle stratégie pour le PSG ?

Côté Kalimuendo, on est prêt à prolonger le contrat au PSG et y rester. Mais ses belles performances ne passent pas inaperçus en Europe, et notamment en Angleterre. Newcastle et Leicester ont récemment avancé leurs pions et sont intéressés par son profil. Dès lors, le PSG va devoir réfléchir à sa stratégie.

Doit-il faire comme avec Diaby ou Nkunku et encaisser quelques millions en vendant l'un de ses jeunes les plus prometteurs ? Ou doit-il lui faire confiance et l'intégrer réellement dans la rotation de l'effectif la saison prochaine ? Cela a été le cas d'Eric Dina Ebimbe en 2021-2022 mais le jeune milieu de terrain a plus bouché les trous qu'autre chose. Ce sera l'un des objectifs des prochaines semaines pour la direction sportive du club de la capitale, établir une stratégie claire quant aux joueurs qui postulent pour une place après avoir brillé ailleurs en prêt.