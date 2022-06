Arnaud Kalimuendo annonce la couleur pour le mercato

La suite après cette publicité

8 buts la première saison, 13 la seconde, les deux années en prêt d'Arnaud Kalimuendo au RC Lens ont été rentabilisées. Le jeune attaquant a pu apporter ses talents de finisseur à une équipe joueuse, qui a bien failli accrocher une place européenne cette saison. L'international Espoirs tricolore a également fait grimper son temps de jeu, passant de 1 391 à 2 402 minutes sur le terrain toutes compétitions confondues. Cette expérience lui sera utile pour aborder la suite qui s'écrira au PSG, ou ailleurs.

Selon nos informations, les Sang-et-Or voudraient le faire venir une troisième année de suite mais ça semble compliqué. Kalimuendo souhaite jouer une coupe d'Europe. «Lens, ça restera comme ma maison. Je verrai, j'ai des ambitions, des objectifs personnels que j'ai envie d'accomplir. Jouer l'Europe, par exemple. Je suis jeune, je ne me ferme aucune porte, et on verra bien ce qui va se passer pendant le mercato», dévoile le joueur de 20 ans dans un entretien accordé à So Foot.

«Tout ne dépend pas de moi»

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, le jeune attaquant pourrait bien rester dans son club formateur cette fois mais à la condition qu'il joue. C'est ce dont il doit discuter avec la nouvelle direction sportive, lui qui est resté en contact avec le club parisien durant la saison. «Il y a une réorganisation au niveau de l'organigramme, ce qui fait que je n'ai pas encore eu la possibilité de parler de la suite. (...) Puis je partirai en vacances, et on pourra discuter du projet autour d'une table.»

Kalimuendo n'est apparu qu'à 4 reprises seulement avec le PSG, mais il estime que son heure est venue malgré une forte concurrence. «Je connais mes capacités, je sais ce que je peux faire. J'ai fait mes deux saisons à Lens, ça a plutôt bien marché, on verra bien. Tout ne dépend pas de moi», prévient-il tout de même histoire d'envoyer le ballon dans le camp d'en face. Une chose est certaine, Kalimuendo sera courtisé cet été. Outre Newcastle ou encore Leicester comme nous l'évoquions en avril dernier, des clubs français suivent sa situation avec beaucoup d'attention.