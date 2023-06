CdM 2026 (Q) : l’Europe annonce son nouveau format

Alors que la Coupe du monde 2026 sera marquée par un élargissement du nombre de participants de 32 à 48 équipes, l’Europe va aussi avoir plus de participants. Initialement, l’UEFA disposait de 13 tickets pour 32 places hors pays hôte mais ce chiffre va désormais passer à 16. Cela veut donc dire nouveau format de qualification pour la prochaine Coupe du monde.

La suite après cette publicité

Ainsi, l’UEFA a officialisé la nouvelle formule avec 12 groupes composées de 4 à 5 équipes (soit 6 groupes de 5 et 6 groupes de 4 en considérant la Russie toujours sanctionnée). Les 12 vainqueurs de ces groupes iront directement à la Coupe du monde et leurs 12 dauphins seront barragistes avec les quatre autres équipes non concernées qui auront eu le meilleur classement à la Ligue des Nations 2024-2025. Ces 16 équipes se disputeront ainsi les 4 derniers tickets.

À lire

Arsenal arrache Kai Havertz à Chelsea