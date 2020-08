Les compositions de Stade de Reims - Lille OSC sont là

Après avoir concédé des matches nuls contre l'AS Monaco (2-2) et le Stade Rennais (1-1), le Stade de Reims et Lille se retrouvent pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. A domicile, le Stade de Reims s'organise dans un 4-2-3-1 avec Predrag Rajkovic dans les buts. Dario Maresic, Yunis Abdelhamid, Wout Faes et Ghislain Konan forment la défense. Xavier Chavalerin, Moreto Cassama et Marshall Munetsi sont associés au coeur du jeu. El Bilal Touré est seul en pointe tandis que l'on retrouve Derek Kutesa et Mathieu Cafaro dans les couloirs.

De son côté, Lille mise aussi pour un 4-4-2 avec Mike Maignan comme dernier rempart. Il est devancé par Zeki Celik, José Fonte, Sven Botman et Domagoj Bradaric. Le double pivot est assuré par Xeka et Benjamin André. Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba prennent les couloirs alors que l'attaque est composée de Jonathan David et Burak Yilmaz.

Suivez la rencontre ici

Les compositions :

Stade de Reims : Rajkovic - Maresic, Abdelhamid, Faes, Konan - Cassama Chavalerin, Munetsi - Kutesa, Touré, Cafaro

Lille OSC : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Bradaric - Ikoné, xeka, André, Bamba - Yilmaz, David