PSG : Jérôme Rothen retourne sa veste avec Luis Enrique

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a souvent été la cible des critiques. Sur RMC Sport, Jérôme Rothen a parfois taclé l’Asturien, notamment en ce qui concerne la gestion de son équipe. Mais comme beaucoup, l’ancien joueur du PSG a changé d’avis et semble à présent convaincu par l’Espagnol.

«Oui j’ai pu dire que je ne comprenais pas son turn-over, ce qu’il voulait mettre en place. Il s’est trompé par moments. Mais tous les détracteurs de Luis Enrique, les anti-Luis Enrique, même les résultats, ils mettaient ça de côté… Alors que l’essence du football et d’un sport de compétition, c’est avant tout d’avoir les résultats pour construire quelque chose. Ce que je vois, c’est que fin avril, toutes les compétitions sont encore jouables. Certaines sont déjà gagnées, le championnat c’est peut-être pour dans deux jours. La Coupe de France c’est peut-être fin mai, ils ont gagné le Trophée des champions et ils sont en demi-finale de Ligue des champions. Quand je vois ce que dégage l’équipe, mis à part le match aller contre Barcelone, elle m’a très souvent impressionné. A commencer par le match d’hier soir (contre l’OL), dans la continuité du match à Barcelone. La première mi-temps est incroyable. Dans sa gestion, il est incroyable, pourtant on pouvait avoir des doutes sur le fait de faire souffler certains. Il y a une totale adhésion des joueurs. Et moi, ce que je vois, c’est que les joueurs l’aiment. Tous, unanimement, te disent que c’est un excellent entraîneur.» Luis Enrique est en train de mettre presque tout le monde d’accord.