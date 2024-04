Ligue des Champions : le Borussia Dortmund veut croquer le PSG !

Pendant que le Paris Saint-Germain bataillait contre le FC Barcelone pour réaliser une petite remontada sur la pelouse du Stade olympique Lluís Companys à Montjuïc, à presque 1 500 kilomètres au Nord, le Borussia Dortmund s’offrait aussi un exploit en renversant à domicile, au Signal Iduna Park, un autre club espagnol. L’Atlético de Madrid, victorieux à l’aller, s’est aussi effondré comme les Blaugranas. Un match complètement fou riche en rebondissements et en buts (4-2) qui a permis aux joueurs d’Edin Terzic de verrouiller leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Avec une finale de C1 possible à Wembley, Dortmund se prend à rêver du plus grand succès du club allemand depuis la finale germano-allemande contre le Bayern (1-2) et la victoire en Coupe d’Allemagne en 2021. Si le BVB avait joué avec autant de détermination, de confiance en soi et de sacrifices cette saison en Bundesliga qu’en Ligue des champions, les dirigeants du club seraient actuellement moins inquiets.

Après le rêve avorté de titre de champion en 2023, le BVB a terminé en tête du groupe F de la mort (Newcastle, Milan, PSG), mais est resté bloqué pendant toute la première moitié de la Bundesliga. En conséquence de cette déception nationale, l’entraîneur Edin Terzic a failli être licencié cet hiver. À Noël, le patron Hans-Joachim Watzke a ordonné que les légendes du club, Nuri Sahin et Sven Bender, soient ramenées en tant qu’entraîneurs adjoints dans l’espoir de ressouder le groupe et le staff. Avec cette qualification en demi-finale de la C1, Dortmund se stabilise, bien qu’ils occupent actuellement la 5ème place du classement, s’inquiétant toujours d’une qualification directe en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Dans les prochaines semaines, la direction des Schwarz-Gelben pourraient bien récompenser le tacticien qui a peut-être sauvé son poste. Ce ce que rapporte le journal allemand BILD : «Une première décision a déjà été prise au BVB en atteignant les demi-finales : même si Dortmund manque la qualification directe pour la Ligue des Champions, Edin Terzic ne peut pas être licencié cet été».

Tout le monde s’enflamme en Allemagne !

Devant une enceinte comble et avec une volonté absolue de gagner, l’équipe de Dortmund a livré une grande performance mardi soir. Après avoir cédé une avance de 2-0 à la mi-temps, elle a su trouver les solutions pour sceller la victoire et ainsi rejoindre le PSG. Une demi-finale aux impressions de déjà-vu puisque le club de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie avait croisé le fer avec Paris dans les phases de groupes : «Je ne croyais pas que Paris le ferait. Nous serons prêts pour Paris. Et une fois que vous êtes en demi-finale, il ne reste plus qu’une étape - une étape très difficile avant la finale. C’est bien sûr un jour de fierté pour tous les joueurs du Borussia. C’était des montagnes russes. Un énorme compliment à l’équipe. Il faut d’abord réussir à revenir comme ça. C’était vraiment une super soirée», a déclaré Hans-Joachim Watzke, le directeur général du BVB. Un sentiment partagé par Edin Terzic : «Vous devez gagner la finale mais il reste deux matches d’ici là. Et une fois que vous y êtes, il est logique de se battre pour accéder à cette finale. Sans la foi, cela ne marchera pas. Nous avons laissé quelque chose derrière nous et avons quand même joué une très bonne première mi-temps. Nous avons montré tout ce dont nous avions besoin pour nous qualifier pour les demi-finales. Nous avons marqué quatre buts contre Atlético de Madrid – peu de gens font ça ».

Des retrouvailles qui sentent bon la poudre entre le club allemand et l’équipe française : «Je pense que l’on est une équipe encore plus stable et meilleure qu’en septembre ou en novembre. Le match aller là-bas ne nous a pas du tout plu, on était loin de ce que l’on voulait faire. Mais c’était tout de même un match serré. Le second match ici était complètement différent. C’était aussi un match serré mais on était plus proche que le PSG de la victoire», a prévenu Terzic. Dans ce cas de figure, les Noir et Jaune ont en effet encore un compte à régler avec les Parisiens : «Nous avons eu le droit de jouer contre eux deux fois au tour préliminaire», s’est rappelé aussi Julian Brandt, admettant qu’ils avaient «joué un très, très mauvais match à Paris» en perdant (2-0) au Parc des Princes et qu’ils en avaient «tiré des leçons». Après un solide rebond (1-1) à domicile, lors de la 6ème et dernière journée du groupe F, le joueur allemand s’est souvenu : «Nous visons maintenant à gagner lentement contre eux sans précipitation». Buteur contre les Colchoneros, Niclas Füllkrug a tenu à remercier le public bouillant du Signal Iduna Park et a déjà les yeux rivés sur la finale à Wembley : «C’était magique. Le stade brûlait aujourd’hui. Nous sommes vraiment impatients de voir ce qui va se passer dans deux semaines. C’est définitivement l’objectif à partir de maintenant. Tout le reste serait absurde de ne pas le dire». L’ambiance euphorique à Dortmund est déjà pleine d’impatience pour les deux demi-finales contre le Paris Saint-Germain.