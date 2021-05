La liste de l’Algérie pour les matchs amicaux

À l’occasion des matchs amicaux de l’Algérie qui affrontera la Mauritanie le 3 juin, le Mali le 6 et la Tunisie le 11, Djamel Belmadi a convoqué 30 joueurs. La liste a été révélée ce samedi et elle comprend plusieurs joueurs de Ligue 1 notamment.

Parmi eux, Oukidja et Boulaya de Metz, Atal de Nice, Benlamri et Slimani de l’Olympique Lyonnais ou encore Boudaoui de Nice, Ferhat de Nîmes et Zerkane de Bordeaux, et Delort de Montpellier. Riyad Mahrez qui dispute ce soir la finale de la Ligue des Champions avec Manchester City face à Chelsea (21h) est aussi du voyage.

La liste des 30 joueurs convoqués par l’Algérie

Gardiens :

Rais M’Bolhi (Ettifaq FC), Alexandre Oukidja (FC Metz), Azzedine Doukha (Al Raed FC), Abdelrahmane Medjadel (Olympique Medea)

Défenseurs :

Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov), Ayoub Abdellaoui (FC Sion), Youcef Atal (OGC Nice), Ramy Bensebaini (Borussia Monchengladbach); Djamel Benlamri (Olympique Lyonnais), Mehdi Tahrat (Abha FC), Aissa Mandi (Betis Seville), Ahmed Touba (RKC Waalwijk), Abdelkader Bedrane (Esperance Tunis)

Milieux de Terrain :

Mehdi Abeid (Al Nassr), Adiene Guedioura (Al Gharafa SC), Ramiz Zerrouki (Twente), Sofiane Feghouli (Galatasaray), Farid Boulaya (FC Metz), Haris Belkebla (Stade Brestois), Hichem Boudaoui (OGC Nice), Mehdi Zerkane (Bordeaux)

Attaquants :

Islam Slimani (Olympique Lyonnais), Baghdad Bounedjah (Al Sadd SC), Andy Delort (MHSC), Riyad Mahrez (Manchester City), Youcef Belaili (Qatar SC), Zinedine Ferhat (Nîmes), Rachid Ghezzal (Besiktas), Saïd Benrahma (West Ham), Adam Ounas (Crotone)