OL-ASSE : Olivier Dall’Oglio déçu mais pas en colère

C’est une affiche historique qui faisait son grand retour dans l’élite française ce dimanche soir. En effet, c’était jour de derby pour la 11e journée de Ligue 1 avec le choc entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne. Après la rencontre remportée par les Gones (1-0) sur un but d’Alexandre Lacazette, l’entraîneur stéphanois, Olivier Dall’Oglio, est revenu sur la prestation de son équipe au micro de DAZN :

La suite après cette publicité

«Il y a des regrets . Il y avait quelque chose à faire avec plus de justesse technique, plus d’attention. Maintenant sur le point de vue de l’engagement, détermination, discipline, les garçons ont fait le boulot, ils se sont donnés, ils sont très déçus comme l’ensemble du club et je suppose les supporters. Je ne peux pas blâmer mes joueurs. Ils ont fait ce qu’ils devaient faire. On a vu sur les deux derniers matchs un peu de meilleur, un peu plus de solidité, un peu plus d’engagement,. Si on ne met pas d’engagement en Ligue 1, c’est difficile notamment physiquement. Je pense que certains garçons étaient surpris au début de saison. Ils découvrent. Et petit à petit, sur les entraînements,, on en rajoute et ça rentre. C’est de bon augure. On avait vu ça, leurs temps forts aussi et qu’il fallait résister. On avait vu aussi les coups de pied arrêtés et c’est là qu’on prend le but parce qu’il y a beaucoup d’engagement et qu’ils sont très bien frappés donc difficile à sortir. On savait que les temps faibles on pouvait faire quelque chose, qu’on aurait certainement des situations. On va continuer à travailler là-dessus, il nous manque cette finition. On avait vu qu’on pouvait faire quelque chose», a déclaré le coach de l’ASSE.