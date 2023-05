CdM (F) : le coup de gueule de la FIFA

La Coupe du monde féminine se tiendra cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. La compétition débutera le 20 juillet et se terminera le 20 août. Pour la France, il s’agira du premier tournoi majeur pour le nouveau sélectionneur Hervé Renard. Mais une problématique pose question à quelques mois du Mondial : la diffusion TV. En Europe, une menace existe sur la présence d’écran noir dans plusieurs pays importants, dont la France, faute d’accord financier avec les diffuseurs. Dans un entretien accordé à l’AFP, Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, a évoqué ce sujet.

La suite après cette publicité

« Il y a des discussions en cours, mais je ne vois pas un pays comme la France, qui a organisé il y a quatre ans cette même Coupe du monde, ne pas la diffuser. L’offre que nous avons reçue n’était pas à la hauteur des attentes de la FIFA, le président (Gianni Infantino, NDLR) l’a dit clairement. Nous avons un bon produit, le plus beau du sport féminin. Tout le monde parle d’égalité, de parité. Nous voudrions que ces paroles se transforment en actions. L’action la plus simple est de valoriser cette Coupe du monde à son juste prix, c’est tout ce que l’on demande. (…) C’est le moment de mettre le football féminin sur le devant de la scène et montrer qu’il est aussi important que celui des hommes. »

À lire

OL (F) : la réaction émouvante de Jean-Michel Aulas pour son dernier titre