EdF : Didier Deschamps rassure sa défense

C’est peut-être la plus grande interrogation quand on regarde la liste de joueurs appelés par Didier Deschamps pour l’Euro 2024. Avec quelle défense compte-t-il partir, et dans quel état sont les joueurs en question ? Konaté a perdu du temps de jeu avec Liverpool, Upamecano avait disparu de la circulation au Bayern après un mois de février catastrophique, Lucas Hernandez n’est quant à lui pas là. Le sélectionneur a reconnu que des questions pouvaient se poser, mais il garde la confiance en tous les joueurs appelés, et notamment Benjamin Pavard, qui pourrait être amené à jouer en défense centrale.

« Konaté a moins joué sur la fin, même si ce sont deux joueurs qui ont beaucoup joué durant la saison. Ils ont fini plus tôt aussi. Ils savent pourquoi ils sont là. Avant de venir ici, on fait en sorte de se maintenir et de se préparer. Titulaire ou pas… Pavard fait partie de la liste… Tous les joueurs peuvent être amenés à être potentiellement titulaires. Sa position de défenseur axial? Dans leur système à l’Inter, il n’est pas toujours axial. Benjamin a un vécu et une expérience, même s’il a peu joué sur la dernière compétition. Le temps de jeu, je ne pourrai pas en donner un équivalent à tous. Mais il faut tous les maintenir concernés. On ne sait jamais ce qui peut se passer, avant et entre les matchs. Mais s’ils sont là, c’est que je considère qu’ils ont leur place », a assuré Didier Deschamps en conférence de presse.