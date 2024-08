OM-Reims : un supporter marseillais blessé à l’arme blanche au Vélodrome

Ce dimanche soir, l’OM et Reims se sont livrés à une rude bataille au Stade Vélodrome (2-2). Et face à un manque d’efficacité et un relâchement défensif coupable au retour des vestiaires, le club phocéen a été obligé de partager les points avec de valeureux Rémois. En parallèle de cette désillusion sur le pré, un triste événement s’est déroulé dans les travées.

En effet, un supporter marseillais a été agressé par un autre supporter d’après les informations du Figaro. Touché par un stylo transformé en couteau à travers un grillage de sécurité lors d’une bagarre, la victime a été transportée à l’hôpital de la Timone et est désormais hors de danger. L’affaire a été confiée à l’Unité de recherches judiciaires (URJ) de la division sud de Marseille.