OM - OL : la réaction à chaud d'Amine Harit

Dans la foulée de la victoire marseillaise face à Lyon lors de l'Olympico (1-0), Amine Harit s'est arrêté au micro de Prime Video pour débriefer la rencontre et le succès de son équipe. «On savait que ça n'allait pas être un match facile surtout après la grosse débauche d'énergie qu'on a pu avoir mardi soir parce que c'était un match intense. Devoir renchainer par un match très très difficile face à une très bonne équipe de Lyon qui était sur une bonne dynamique depuis quelques semaines donc je pense que c'est mérité. Sur nos derniers matchs de Ligue 1 on n'a pas eu énormément de chance et voilà c'est une petite récompense pour tout le groupe» a tout d'abord voulu retenir l'attaquant marocain.

Le joueur de 25 ans a ensuite exprimé sa satisfaction quant au fait de revoir Marseille au pied du podium de la Ligue 1. «Oui voilà c'était important de pas laisser filer des points encore ce soir on savait l'enjeu qu'il y avait pour recoller a ce podium et se remettre dans la course aux premières places et aujourd'hui c'est chose faite avec la manière. Je pense qu'on a eu un petit moment compliqué en seconde période mais c'est normal face à une équipe de Lyon qui était menée et qui allait pousser» a confirmé le Marocain avant de poursuivre sur la dynamique marseillaise : «comme je l'ai dit on est l'Olympique de Marseille, on se doit d'être compétitif en championnat et maintenant que malheureusement il n'y a plus la Coupe d'Europe, on sera frais parce qu'on aura juste un match par semaine.»