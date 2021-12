Le Real Madrid rêve d'un mercato galactique, Lorenzo Insigne prépare ses adieux au Napoli

La suite après cette publicité

Le mercato de toutes les folies

Ce n'est pas un secret, le Real Madrid a des plans XXL pour le prochain mercato estival. Alors que tout le peuple madrilène est convaincu que Kylian Mbappé sera un joueur de la Casa Blanca la saison prochaine, Florentino Pérez rêve de faire un coup double en s'offrant également l'autre crack de la planète football, à savoir Erling Haaland. «Tous les deux», s'enflamme Marca dans son édition du jour. Le journal espagnol rapporte qu'une réunion au sommet a eu lieu et la donne est la suivante : le Real Madrid voit la possibilité de signer le duo et compte mettre le paquet pour réaliser ce rêve fou. «Tout l'argent vers le front», peut-on lire. A noter qu'une arrivée du génie français vers la capitale espagnole dès janvier a été exclue par l'intéressé lui-même au micro de CNN, comme le relaye AS sur sa Une. Le mercato de toutes les folies, c'est ce que préparent les Merengues.

Insigne va céder aux sirènes de la MLS

Un coup de tonnerre se prépare du côté du Napoli avec le départ de Lorenzo Insigne vers la MLS. En fin de contrat cet été, l'attaquant de 30 ans n'a pas su trouver un accord avec le club partenopei. Et il semblerait que l'intéressé n'a pas su résister à l'offre faramineuse de Toronto, avec notamment un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 11,5M d'euros + 4,5 de bonus. Un bail bien plus juteux que les trois ans et les 3,5 millions d'euros annuels proposé par le Napoli. «Lorenzo prépare l'adieu», regrette le Corriere dello Sport.

La presse portugaise dit adieu à Jorge Jesus

Jorge Jesus a été démis de ses fonctions. Le SL Benfica a communiqué la nouvelle hier après-midi. Les deux parties se sont mises d'accord pour résilier le contrat du coach de 67 ans, en poste depuis août 2020. Les récents résultats ont donc eu raison de Jorge Jesus, malgré une qualification pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions. Pour A Bola, «c'est un au revoir sans gloire». «Benfica se débarrasse de la croix», lance de son côté le quotidien portugais O Jogo. Pour Record, «beaucoup de choses vont changer», à commencer par l'arrivée de Nelson Verissimo sur le banc. Entraîneur de l'équipe réserve, ce dernier va assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison. Une décision qui peut interroger, à deux jours du choc en championnat face au FC Porto.