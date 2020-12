PSG : Kylian Mbappé explique comment il choisira son futur club

Au PSG, le dossier Kylian Mbappé est sûrement classé parmi les priorités absolues. En fin de contrat à l'été 2022, le club de la capitale fait des pieds et des mains pour réussir à le prolonger et repousser l'intérêt prononcé du Real Madrid. Si le Français a souvent montré son envie de rejoindre un jour la Casa Blanca, il avoue que son avenir n'est pas uniquement lié à ses propres envies.

Pour Copa 90, le champion du monde 2018 a expliqué l'importance de sa famille dans ses choix de carrière : « on a toujours fait les choix ensemble, en famille. Je pense que c’est la meilleure force possible. C’est quelque chose qui m’a emmené et qui m’a permis d’arriver ici. Sans eux, ça ne serait pas possible, parce que parfois vous avez des passages à vide. Quand vous traversez des mauvais moments dans votre carrière, vous pouvez voir quelles personnes sont là pour vous, et mes parents sont toujours là. Sans eux, je ne pense pas que j’aurais tout ce que j’ai à présent. Ils m’ont montré la bonne voie et je suis chanceux d’avoir ces parents ». Pour convaincre Kylian de rester, il faudra donc également se mettre sa famille dans la poche pour le PSG.