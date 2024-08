Mercato Lorient : Bamba Dieng vers un départ

Après une saison 2023-2024 chaotique, Lorient a logiquement été rétrogradé en Ligue 2. L’occasion pour la direction sportive de se reconstruire sous les ordres d’Olivier Pantaloni puisque Régis Le Bris a été démis de ses fonctions. Pour remonter, les Merlus peuvent miser sur un effectif assez impressionnant pour la L2 même si le mercato n’est évidemment pas terminé et que certains joueurs sont amenés à partir. C’est notamment le cas de Bamba Dieng. L’ancien de l’OM restait sur un exercice assez compliqué avec une blessure (déchirure des abducteurs) qui l’avait éloigné des terrains quelque temps (17 matches, 4 buts). Mais Bamba Dieng a profité de la préparation estivale pour se remettre en jambes.

La suite après cette publicité

Et l’international sénégalais, lorsqu’il est en forme, est redoutable. Après une bonne préparation pendant l’été, il a rapidement convaincu son nouveau staff de miser sur lui. Très apprécié de son coach pour son implication malgré sa situation contractuelle (il lui reste un an de contrat), Bamba Dieng a confirmé ses bonnes sensations ce week-end en Ligue 2. Titulaire avec les Merlus face à Martigues lors de la première journée, le natif de Pikine s’est illustré en marquant l’unique but de la rencontre. De quoi parfaitement lancer Lorient dans sa course à la montée.

À lire

Ligue 2 : Lorient dicte sa loi contre Martigues, Metz arrache le nul contre Bastia

Le joueur a refusé le Standard de Liège

Mais forcément, il est difficile de garder un joueur de ce calibre dans l’antichambre du football français. Selon nos informations, la tendance est clairement à un départ pour celui qui avait débarqué à Lorient contre 7 millions d’euros pour remplacer Terem Moffi en 2023. Et les offres ne manquent pas. D’après nos indiscrétions, le joueur a déjà refusé une offre du Standard de Liège puisqu’il souhaite jouer en Ligue 1 ou dans un club des cinq grands championnats.

La suite après cette publicité

D’autres clubs étudient actuellement son dossier. L’attaquant de 24 ans est également dans le viseur de l’Espanyol Barcelone. Le club catalan étudie encore la faisabilité du dossier, mais pourrait passer à l’action dans les prochains jours. À un an de la fin de son contrat, le joueur sera logiquement abordable et risque donc d’agiter la dernière ligne droite du mercato estival. Surtout dans ce poste de numéro 9 qui est toujours très prisé par les clubs…