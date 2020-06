OL : Jeff Reine-Adélaïde annonce son grand retour

L'Olympique Lyonnais a repris le chemin de l'entraînement depuis le début de semaine. Après une saison décevante achevée à la septième place suite à la pandémie du coronavirus, l'OL se prépare pour ses prochaines échéances. Entre un huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus et une finale de Coupe de la Ligue face au PSG, le club rhodanien peut encore arracher une place européenne pour la saison prochaine. Et pour y parvenir Rudi Garcia pourra compter sur Memphis Depay mais aussi Jeff Reine-Adélaïde (22 ans). Le dernier cité victime d'une rupture des ligaments croisés comme Depay, a annoncé sur OLTV qu'il était désormais opérationnel. L'ancien Angevin en a également profité pour effectuer un bilan de l'exercice 2019-2020.

« Nous avons le sentiment de ne pas avoir bien fait les choses. En tant que compétiteurs, nous avons envie de nous racheter, auprès des supporters et du club. Nous avons repris l’entraînement très tôt, déjà pour préparer le mieux possible nos prochains matches mais également la saison prochaine. Nous avons encore l’opportunité de gagner deux titres et nous mettront tous les moyens en oeuvre pour y parvenir, même si la tâche s’annonce ardue. Je suis apte à rejouer, les docteurs m’ont donné le feu vert. Je suis très heureux de retrouver les terrains pour pouvoir aider l’équipe à atteindre ses objectifs, » a ainsi commenté Reine-Adélaïde. Rudi Garcia peut se frotter les mains de récupérer toutes ses forces vives pour appréhender au mieux des prochains matchs qui s'annoncent décisifs...