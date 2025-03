Pour Philippe Diallo, les tensions entre présidents de clubs nuisent à l’image du football

Philippe Diallo a réagi aux tensions récentes entre présidents de clubs, soulignant l’importance de rétablir la confiance entre les clubs. « Il y a eu pas mal d’attaques médiatiques, je pense qu’elles nuisent à l’image du football et à la façon dont on parle de notre championnat », a-t-il reconnu. Le président de la Fédération Française de Football (FFF) a insisté sur le fait que, bien que des débats difficiles puissent surgir, ceux-ci doivent rester en interne.

La suite après cette publicité

Le dirigeant de la FFF a ajouté que les discussions devraient se dérouler au sein de la Ligue et des collèges concernés, et non dans la sphère publique. « Les débats, y compris quand ils doivent être rudes, doivent se faire dans ces réunions et au sein de la Ligue, si possible sans fuites », a-t-il précisé, appelant à plus de discrétion de la part des dirigeants de clubs à l’avenir.