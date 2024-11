Serie A : l’Atalanta réalise un gros coup en giflant le Napoli

Suite de la 11e journée de Serie A ce dimanche midi avec un choc extraordinaire. Le Napoli d’Antonio Conte accueillait en Campanie l’Atalanta Bergame de Gian Piero Gasperini, sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona. D’un côté, les Partenopei trônent fièrement en tête du championnat et semblent enchaîner les succès dans la course au Scudetto. De l’autre, les Bergamasques ont l’une des meilleures attaques d’Europe avec déjà 26 buts inscrits en seulement dix journées disputées. Et au cours d’une rencontre équilibrée et d’une bataille qui faisait rage, c’est la Dea qui a réalisé l’exploit d’infliger la deuxième défaite de la saison au Napoli grâce à un doublé d’Ademola Lookman (10e, 31e) sur deux passes décisives de Charles De Ketelaere. Mateo Retegui y a été de son but (90e+2) pour parapher un succès (0-3). C’est le 11e but inscrit par l’Italo-argentin.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 25 11 +10 8 1 2 18 8 2 Atalanta 22 11 +15 7 1 3 29 14

Au classement, le Napoli reste toujours en tête de la Serie A avec un nombre total de 25 points, tandis que l’Atalanta est désormais dans le rétro de leurs adversaires du jour, grimpant ainsi à la 2e place du classement avec 22 points. Le weekend prochain, juste avant la trêve internationale, les Partenopei affronteront l’Inter Milan à Giuseppe-Meazza pour une nouvelle affiche dorée du Calcio, alors que les Orobici défieront l’Udinese à Bergame, lors de la 12e journée.