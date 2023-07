L’OL aurait déjà une offre sur la table pour Rayan Cherki

La suite après cette publicité

« On ne sait pas encore comment ça va se passer. On ne sait pas encore quelle direction on va prendre. Je suis concentré sur la saison prochaine pour l’instant. Pour l’instant, j’ai juste envie de jouer une bonne saison complète, même si on sait que la vérité d’aujourd’hui n’est pas forcément celle du lendemain ». Début juin, Rayan Cherki laissait clairement planer le doute sur son avenir.

Il faut dire qu’il y a quelques semaines, il était annoncé avec insistance du côté du PSG, notamment à cause d’une certaine proximité avec le clan Mbappé. Par la suite, il a aussi été question de Chelsea, avec des Blues très chauds pour l’enrôler et en faire un des piliers de leur nouveau projet. Et voilà que Defensa Central en dit un peu plus ce lundi.

Une offre au rabais

Le média revient encore sur l’intérêt du Real Madrid pour le joueur formé à l’académie lyonnaise. Le média précise encore que c’est Zinedine Zidane qui a conseillé le joueur à la direction, qui le suit depuis un moment déjà. Mais ce n’est pas l’écurie de la capitale espagnole qui a fait une offre. Le média explique que c’est Newcastle qui est passé à l’attaque.

Les Magpies ont ainsi proposé un peu plus de 20 millions d’euros à leurs homologues lyonnais. Un montant encore assez faible au vu des prix pratiqués sur le marché, puisque les joueurs d’un tel talent sont actuellement vendus à des prix bien supérieurs, surtout qu’il a encore deux années de contrat…