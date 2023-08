Le Real Madrid confirme l’absence de Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Alors que le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse du Celta de Vigo vendredi dernier grâce à une réalisation signée Jude Bellingham (0-1), une mauvaise nouvelle est venue ternir la rencontre des Madrilènes. En effet, après seulement dix minutes de jeu, Vinicius Junior a semblé être touché à la suite d’une belle course initiée dans sa partie de terrain et qui l’aura vu éliminer plusieurs joueurs adverses. Si l’ailier brésilien est rapidement sorti des limites du terrain avant de se faire bander la cuisse droite puis de rejoindre ses partenaires sur la pelouse, le joueur de 23 ans a finalement dû céder sa place à Joselu quelques minutes plus tard après s’être écroulé dans la foulée d’une nouvelle accélération.

Et ce lundi, le Real Madrid a d’ailleurs donné des nouvelles de son attaquant brésilien en confirmant son absence pour les prochaines semaines alors que la presse espagnole avait déjà évoqué une durée comprise entre 4 à 6 semaines. «Suite aux examens effectués par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Vini. Jr par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle biceps fémoral droit. En attente d’évolution», peut-on notamment lire dans le communiqué du club madrilène. Une bien mauvaise nouvelle pour les joueurs de Carlo Ancelotti, qui devra rapidement trouver une solution pour compenser l’absence de son maître à jouer.