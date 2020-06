Fabrice Grange quitte l'ASSE

L'AS Saint-Etienne a repris le chemin de l'entraînement cette semaine. Hier, Claude Puel a fait un état des lieux de ses troupes, expliquant qu'il comptait sur Loïc Perrin et Yohan Cabaye, tous les deux en fin de contrat en juin. Mais il n'y a pas que du côté des joueurs que ça bouge. En effet, les Verts ont annoncé un départ dans le staff puisque Fabrice Grange, annoncé à Lyon pendant un moment pour remplacer Grégory Coupet, s'en va.

«Ce jeudi, Fabrice Grange et l’AS Saint-Étienne ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration. Le club remercie Fabrice Grange pour tout le travail qu’il a accompli avec professionnalisme et détermination depuis 2012. Il a apporté son expérience, son savoir-faire et sa connaissance du haut niveau à plusieurs générations de gardiens de but. Fabrice Grange a ainsi contribué à la progression du club, qui s’est régulièrement classé dans le top 5 de Ligue 1 Conforama depuis 2013, l’année de la victoire en finale de la Coupe de la Ligue. Il a également participé à cinq campagnes européennes avec l’ASSE. Le club lui souhaite pleine réussite dans ses futurs projets.»