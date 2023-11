Barça : le message touchant de Pedri pour Gavi

Difficile d’avoir le sourire ce lundi matin après la terrible blessure de Gavi, survenue dimanche soir avec l’Espagne contre la Géorgie (3-1). Et pour cause, la victoire de la Roja est d’ores et déjà oubliée. La jeune pépite du FC Barcelone est sorti dès la 20e minute de jeu, visiblement touché au genou. Une probable rupture du ligament croisé… Terrible.

Fort heureusement, Gavi peut compter sur ses partenaires pour retrouver un peu d’espoir dans cette période qui s’annonce délicate pour le Barcelonais. Sur Instagram, Pedri, lui aussi souvent blessé ces derniers temps, a adressé un petit message chaleureux à destination de son coéquipier en club/sélection. «On est avec toi mon frère ! Beaucoup de force. Je sais que tu reviendras plus fort que jamais !», écrit-il.