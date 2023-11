Énorme retournement de situation pour Jadon Sancho à Manchester United, le Bayern Munich a déjà trouvé le remplaçant d’Alphonso Davies

Ratcliffe veut rassembler les troupes à MU

En Angleterre, Jim Ratcliffe est en train de mettre son nez dans les affaires courantes à Manchester United ! Alors que le patron d’Ineos va intégrer le capital du club mancunien avec l’objectif d’en prendre le contrôle total dans les années à venir, il a déjà quelques messages à faire passer au niveau du sportif. Comme le placarde le Daily Mirror ce matin, ce sont : «Les dix commandements de Sir Jim. Ratcliffe ordonne à l’entraîneur de United et à Sancho de mettre fin à leur querelle préjudiciable.» Même chose en Une du Daily Star : «Ratcliffe demande à Ten Hag de se réconcilier avec Sancho qui est en exil.» Pour le Daily Express, «Ratcliffe met ses hommes en ordre de marche. Ratcliffe veut que Ten Hag résolve son différend avec Sancho, qui a été snobé.» Et oui, l’international anglais a été banni de l’équipe première des Red Devils pour avoir critiqué son coach. Mais pour Ratcliffe, cette sanction n’a pas de sens et au vu de la crise traversée par le club, toutes les forces vives doivent être mises à contribution. Encore faut-il que Sancho reste à Manchester lors du prochain mercato hivernal car selon le Daily Mail, la Juventus ne lâche pas l’ancien joueur du Borussia Dortmund !

Le Bayern veut piller le Bayer Leverkusen

En Allemagne, l’Abendzeitung de Munich revient sur l’information de la presse espagnole d’hier qui annonçait qu’Alphonso Davies ne voulait pas prolonger son contrat avec le Bayern Munich et se voyait déjà avec le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Pour le tabloïd munichois, il y a une «attaque réelle sur Davies. L’arrière gauche bavarois est le joueur souhaité par le club madrilène, mais les Munichois ne veulent évidemment pas le céder aussi facilement.» Mais si le Canadien était amené à partir, le Bayern a déjà ciblé son remplaçant et il se trouve en Bundesliga. Il s’agit d’Alejandro Grimaldo du Bayer Leverkusen. «Il est le meilleur arrière gauche du championnat cette saison. Grimaldo a déjà réussi à marquer six buts et à délivrer cinq passes décisives en onze matchs. Grimaldo est un artiste de la défense. Il ne fait aucun doute qu’en termes de force offensive, Grimaldo évolue au même niveau que Davies. La valeur marchande de Grimaldo est de 25 M€. Son contrat à Leverkusen court jusqu’en 2027.» Comme souvent, le Bayern a un coup d’avance !

Un chantier attend Walter Mazzarri à Naples

En Italie ce qui fait réagir ce matin, c’est le licenciement de Rudi Garcia au Napoli ! Comme annoncé hier, l’entraîneur français a été démis de ses fonctions, 5 mois après son arrivée. Et comme le placarde La Gazzetta dello Sport, c’est «le tour de Walter. Mazzarri revient à Naples. Surprise de De Laurentiis, refus de Tudor. L’entraîneur d’il y a 10 ans arrive à la place de Garcia pour 7 mois.» Une information qui fait aussi la couverture du Corriere dello Sport qui estime que c’est «un autre tour de piste pour Walter. Pas de Tudor, De Laurentiis choisit Mazzarri. Dix ans plus tard, l’entraîneur des trois ténors revient. C’est un contrat de sept mois, comme le veut le patron. On recommence avec le 4-3-3 de Spalletti.» Mazzarri aura la lourde tâche de relever le champion en titre de Serie A, actuellement 4e en championnat et 2e de son groupe de Ligue des Champions et surtout calmer un effectif qui était en contradiction avec Rudi Garcia.