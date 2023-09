Liga : l’Atlético de Madrid corrigé par Valence avant son déplacement à la Lazio Rome

Première défaite de la saison pour l’Atlético de Madrid, et elle est conséquente. En déplacement à Valence ce samedi, à l’occasion de la 5e journée de Liga, les joueurs de Diego Simeone ont subi la dure loi de leurs adversaires du jour (3-0). Cueilli à froid dès la 5e minute de jeu après un but de Hugo Duro, le club madrilène a de nouveau dû céder 30 minutes plus tard sous les coups de boutoir de même Duro.

Une soirée rendue encore plus difficile après l’évacuation sur civière de Thomas Lemar. Au retour des vestiaires, le jeune Javi Guerra a lui consolidé l’avantage du club Che en inscrivant le troisième but de la rencontre. Avec cette défaite, l’Atlético pointe désormais à la 7e place du classement de Liga. Valence réalise une superbe opération de son côté en gagnant 6 places, et en se repositionnant provisoirement à la 5e position.