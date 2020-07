Dunajská Streda - OM : les compositions sont là

Après deux matches contre le FC Pinzgau et le SV Heimstetten, l'Olympique de Marseille poursuit sa préparation en Allemagne et Autriche. Les Phocéens affrontent la formation slovaque du DAC 1904 Dunajská Streda. André Villas-Boas organise son équipe en 4-3-3. Steve Mandanda prend place dans les buts derrière Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi.

Aligné en sentinelle, Pape Gueye est épaulé par Florian Chabrolle et Morgan Sanson. Le trio offensif est constitué de Valère Germain, Nathan Aké et Dimitri Payet. De son côté, le troisième du dernier championnat de Slovaquie évolue en 4-4-2 losange avec son capitaine Zsolt Kalmar.

Les compositions :

FC DAC 1904 Dunajská Streda : Jedlicka - Blackman, Müller, Kruzliak, Davis - Njie - Friede , Fabry - Kalmar - Ramirez, Divkovic

🇭🇺 Nem mindennapi felkészülési mérkőzés következik! Új mezben, új idény előtt egy BL-győztes ellen. Íme a kezdőnk: 🇸🇰... Publiée par DAC 1904 sur Samedi 25 juillet 2020

Olympique de Marseille : Mandanda - Sarr, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Chabrolle, Gueye, Sanson - Germain, Aké, Payet