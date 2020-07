Revivez le match entre l'OM et Dunajská Streda !

Fin du match !

Le club slovaque du FC DAC Dunajská Streda s'offre le scalp de l'Olympique de Marseille assez logiquement. Bien meilleurs en première période, les joueurs de Bernd Storck ont marqué deux buts précoces signés Ramirez (19e) et Kalmar (33e). L'OM a haussé son niveau en seconde période et Florian Thauvin a réduit le score (52e). Insuffisant pour égaliser. Cette défaite 2-1 fait tâche dans une préparation qui était jusque-là excellente. Les Phocéens devront réagir vendredi prochain contre le Bayern Munich (rencontre à suivre sur notre live commenté)

91e | La tête de Dario Benedetto

Lancé sur la droite lors de la dernière offensive marseillaise, Florian Thauvin provoque, rentre dans la surface et trouve Dario Benedetto au premier poteau. La tête de l'Argentin passe juste au-dessus du but slovaque.

90e | 1 minute de temps additionnel

90e | Corner mal frappé sur la droite par Florian Thauvin. L'ailier marseillais trouve le petit filet adverse.

89e | Florian Thauvin botte un coup franc sur la droite à 35 mètres des buts et cherche un partenaire dans la surface. Le ballon est éloigné par le FC DAC.

88e | Le ballon est dans les pieds de Nemanja Radonjic qui essaye de basculer le jeu sur la droite. Florian Thauvin est trop court.

87e | La lourde frappe de Nemanja Radonjic !

Parti sur l'aile gauche, Nemanja Radonjic revient dans l'axe. Le Serbe se présente juste devant la surface adverse et frappe. Son tir puissant est repoussé par Jedlicka.

86e | Carton jaune pour Mendez et Alvaro Gonzalez. Le premier est coupable d'une faute et le second est sanctionné pour avoir perdu ses nerfs.

85e | Sortie de Müller et entré de Svec du côté du FC DAC.

84e | Pris en sandwich entre Hiroki Sakai et Valentin Rongier, Davis obtient un coup franc dans sa moitié de terrain.

83e | Faute de Davis sur Kevin Strootman au niveau de la ligne médiane. Coup franc vite joué par l'Olympique de Marseille.

82e | Corner frappé sur la gauche et détourné au-dessus de ses buts par Jedlicka. L'Olympique de Marseille insiste et le FC DAC ne cesse de reculer.

81e | Le coup franc de Florian Thauvin !

L'ailier phocéen frappe le coup franc sur la droite à 25 mètres des buts et essaye de placer le ballon sous la barre transversale. Bien placé, Jedlicka détourne d'une claquette en corner.

81e | Faute de Davis sur Dario Benedetto côté droit. Coup franc bien placé pour l'OM à 25 mètres des buts.

80e | Kevin Strootman du milieu du terrain !

Lancé au milieu du terrain, Kevin Strootman tente une lourde frappe puisqu'il voit que Jedlicka est bien avancé. Sa balle fuse vers le but mais le gardien parvient à détourner en corner de peu.

79e | Simcak remplace Fabry du côté du FC DAC.

78e | Sortie de Duje Caleta-Car côté phocéen. Leonardo Balerdi effectue sa grande première avec l'OM.

77e | Leonardo Balerdi se présente en bord de terrain et va bientôt faire ses débuts avec l'Olympique de Marseille.

76e | Toujours mené, l'Olympique de Marseille pousse pour arracher l'égalisation. Les joueurs du FC DAC subissent plus mais tiennent bien.

74e | Long ballon dans le dos de la défense slovaque. Dario Benedetto est signalé hors-jeu.

72e | Encore un corner frappé sur la gauche par Florian Thauvin et une nouvelle fois, la défense du FC DAC parvient à éloigner le danger.

71e | Sur la gauche, Nemanja Radonjic efface Blackman et tente une lourde frappe vers le but adverse. Son ballon se dérobe sur la droite.

70e | Récupération haute du ballon de Valentin Rongier qui se dirige vers la surface adverse. Il s'empale sur un défenseur mais obtient un corner. Celui-ci ne donne rien.

69e | Longue ouverture de Müller vers le camp de l'OM. Duje Caleta-Car s'impose dans les airs mais l'arbitre revient sur une position de hors-jeu de Sharani.

68e | Mendez remplace Njie en cette fin de rencontre.

67e | Lancé sur la droite, Sharani stoppe sa course assez vite. L'attaquant du FC DAC est signalé hors-jeu.

65e | Petite frayeur d'Alvaro Gonzalez à 30 mètres de ses buts. Le défenseur espagnol manque de perdre le ballon face à Kalmar mais se rattrape assez vite.

64e | L'OM tient davantage le ballon dans cette rencontre et évolue plus haut. Cependant, le FC DAC n'a pas dit son dernier mot et dispose de possibilités en contre.

62e | Sur la gauche, Nemanja Radonjic déborde et centre vers la surface. Il est contré en corner par la défense du FC DAC.

61e | Le duo Thauvin-Benedetto est intéressant. Les deux hommes combinent beaucoup en ce début de seconde période.

59e | Nouveau changement du côté du FC DAC avent l'entrée de Maly. Il remplace Friede.

58e | Les entrants apportent beaucoup côté marseillais et l'apport de Florian Thauvin se fait ressentir.

57e | Parti sur la droite, Florian Thauvin revient dans l'axe et frappe fort devant la surface. Son tir est trop écrasé mais Jedlicka s'interpose devant sa ligne.

56e | Sharani remplace Divkovic pour cette deuxième période.

55e | La reprise de Dario Benedetto !

Trouvé par un long centre de Nemanja Radonjic sur la gauche de la surface, Florian Thauvin remise de la tête en retrait dans l'axe pour Dario Benedetto. Le tir de l'attaquant argentin passe juste au-dessus du but.

52e | Florian Thauvin réduit le score !

L'ailier de l'Olympique de Marseille prend une petite course d'élan et frappe fort dans l'axe. Parti sur la droite, Jedlicka se retrouve battu.

52e | Penalty pour l'OM !

Suite à une frappe devant la surface slovaque d'Alvaro Gonzalez, Kruzliak contre le ballon de la main. Penalty pour l'OM.

51e | Florian Thauvin botte un corner sur la gauche vers le premier poteau. Le ballon est dévié par Duje Caleta-Car mais Friede éloigne le danger.

50e | Nouvelle situation chaude dans la défense slovaque suite à un mouvement entre Dario Benedetto et Florian Thauvin. Kruzliak concède un corner.

49e | Bien décalé sur la droite par Valentin Rongier, Dario Benedetto tente un centre puissant vers la surface adverses. Njie récupère et éloigne le danger.

48e | Situé dos au but juste devant la surface de l'Olympique de Marseille, la dernière recrue du FC DAC, Sidney Friede parvient à se retourner et frappe en fort. Son tir échoue de peu sur la gauche des buts de Steve Mandanda.

47e | Le onze de l'OM en seconde période : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Khaoui - Rongier, Kamara, Strootman - Thauvin, Benedetto, Radonjic

46e | Quelques changements du côté de l'Olympique de Marseille à la mi-temps. Le onze est bien différent. Saif-Eddine Khaoui est rentré et tente une lourde frappe sur la gauche à 25 mètres du but. Il trouve les gants de Jedlicka.

C'est reparti ! Début de la deuxième période !

Mi-temps !

C'est la pause entre le FC DAC Dunajská Streda et l'Olympique de Marseille sur ce score de 2-0 en faveur de la formation slovaque. Profitant de belles réalisations de Ramirez et Kalmar, ils ont logiquement pris la tête de cette partie. L'Olympique de Marseille devra faire bien mieux au retour des vestiaires.

44e | La tête de Divkovic !

Situé sur la droite, Kalmar délivre un corner très puissant vers le point de penalty. Il trouve Divkovic dont le coup de casque vers le but manque de surprendre Steve Mandanda. Le gardien s'interpose de justesse.

43e | L'ouverture du score de Ramirez en vidéo

41e | Sur la gauche, Davis résiste et obtient une touche bien placée vers le poteau de corner alors qu'il était cerné par deux joueurs.

40e | Bien bloqué dans l'axe, l'Olympique de Marseille essaye de passer par les couloirs mais ça manque d'efficacité. Les Phocéens ne centrent pas assez vers la surface.

39 | Coup franc frappé à 30 mètres des buts sur la droite par Dimitri Payet. La défense slovaque se dégage facilement.

38e | Lancé sur la droite, Bouna Sarr est taclé. Bon coup franc à 30 mètres des buts slovaques.

37e | Blackman tente de passer sur la droite mais Jordan Amavi lui bloque le passage et concède une touche.

36e | La physionomie de la rencontre n'est pas favorable à l'OM. Les Phocéens continuent de reculer au fil des minutes.

35e | ça se complique assez nettement pour l'Olympique de Marseille. Désormais menée 2-0, la bande d'André Villas-Boas va devoir hausser son niveau.

33e | L'OM se prend un golazo de Kalmar (2-0) !

Situé à 25 mètres des buts sur la gauche juste devant la surface, le capitaine du FC DAC Kalmar se saisit du ballon. Il enroule un missile du pied droit dans la lucarne droite de Steve Mandanda qui ne peut rien faire. Désormais 2-0 en faveur du FC DAC contre Marseille.

32e | Le capitaine du FC DAC, Kalmar est fauché par Alvaro Gonzalez juste devant la surface. Coup franc sur la gauche.

31e | Dimitri Payet décale dans l'axe Morgan Sanson qui tente une frappe enroulée. Celle-ci passe au-dessus du but de Jedlicka.

30e | Petite faute de Njie sur Morgan Sanson dans le camp de l'OM. L'Olympique de Marseille est dominé dans le domaine physique.

29e | Long ballon de Jedlicka sur la droite et Blackman. Ce dernier trouve Ramirez qui se fait subtiliser le ballon par Jordan Amavi.

27e | Faute de Blackman dans la moitié de terrain de l'Olympique de Marseille sur Jordan Amavi. Coup franc pour les Phocéens qui peuvent ainsi sortir de leur moitié de terrain.

26e | Longue transversale vers la gauche de la surface et Kalmar. Dans les airs, Steve Mandanda capte le ballon devant le capitaine du FC DAC.

24e | Nouveau corner frappé par Dimitri Payet mais cette fois sur la gauche. La défense du FC DAC éloigne le danger.

23e | Dimitri Payet frappe un corner sur la droite vers le premier poteau où Valère Germain dévie de la tête. Davis contre en corner.

22e | Marqués par cette ouverture du score, les Phocéens se portent vers l'avant et obtiennent un corner.

20e | Bien entrés dans la rencontre, les joueurs du FC DAC se retrouvent logiquement récompensés avec cette ouverture du score précoce. Les joueurs de l'Olympique de Marseille vont devoir vite réagir.

19e | Ramirez ouvre le score (1-0) !

Coup de tonnerre dans cette partie ! Bien décalé sur la gauche par Kalmar, Ramirez parvient à rentrer dans la surface et tente une lourde frappe en bout de course. Il envoie un missile croisé au premier poteau sous la barre transversale de Steve Mandanda. Le gardien phocéen est totalement battu. 1-0 pour le FC DAC contre l'OM.

18e | Le coup franc est frappé vers le point de penalty mais la défense phocéenne éloigne le danger.

17e | Tacle en retard de Jordan Amavi sur Blackman côté droit. Coup franc à 35 mètres des cages pour le FC DAC.

16e | Morgan Sanson tente de basculer le jeu sur la gauche et Jordan Amavi. Ce dernier se fait devancer par Blackman qui redonne le ballon en retrait.

14e | Lancé sur la gauche, Davis déborde et centre vers le second poteau. Surpris, Ramirez laisse le ballon filer dans son dos mais personne n'est à la réception.

13e | L'Olympique de Marseille évolue un peu plus haut depuis quelques minutes mais le FC DAC répond très bien dans l’intensité.

12e | Jordan Amavi accélère sur la gauche mais hésite au moment d'entrer dans la surface. Bien revenu, Müller accompagne le latéral en sortie de but.

10e | Belle percée sur la gauche de Marley Aké qui tente de rentrer dans la surface. Il réalise un crochet et fait faute sur Müller.

9e | Décalé dans l'axe, Kalmar tente une lourde frappe enroulée qui manque d'accrocher la lucarne gauche de Steve Mandanda.

8e | Long ballon vers la droite et Valère Germain qui tente de passer dans le dos de la défense. De la tête, Davis éloigne le danger.

7e | Les Slovaques de Dunajská Streda opposent une belle résistance pour l'instant. Très compact, le bloc des adversaires de l'OM bloque l’accès dans l'axe.

5e | Lancé sur la droite, Valère Germain tente de passer mais il est bloqué par Kruzliak qui contre en corner.

4e | Pas de temps d'observation, les deux formations mettent beaucoup d'intensité et le jeu va d'un but à l'autre.

3e | Lancé sur la gauche, Divkovic frappe fort à l'entrée de la surface. Son tir manque d'accrocher le cadre. La réponse est immédiate pour l'OM avec Valère Germain mais son tir est capté par Jedlicka.

2e | Beaucoup de rythme dans ce début de match. Les joueurs de l'Olympique de Marseille essayent d'évoluer haut. Marley Aké déborde sur la gauche et perd son ballon.

1re | L'arbitre siffle et le match débute entre le FC DAC et l'Olympique de Marseille. Les Slovaques évoluent en jaune et les Phocéens en blanc.

C'est parti !

15h55 | Le onze du FC DAC

15h40 | Leonardo Balerdi sur le banc

Arrivé en prêt du Borussia Dortmund à l'Olympique de Marseille, le défenseur argentin Leonardo Balerdi débute sur le banc. Il pourrait faire ses premières minutes sous le maillot de l'équipe phocéenne aujourd'hui.

15h35 | Le FC DAC 1904 troisième de Slovaquie

La saison dernière a été très intéressante pour le FC DAC 1904 Dunajská Streda. Bien que devancé en championnat par le Slovan Bratislava et Zilina, Dunajská Streda a terminé à la troisième place.

15h25 | L'Olympique de Marseille veut bien terminer son stage

Après avoir débuté son stage en Allemagne et Autriche avec une victoire 5-1 contre le Pinzgau, l'Olympique de Marseille avait enchaîné par un autre succès contre le SV Heimstetten (6-1).

15h20 | Les joueurs du FC DAC Dunajská Streda

15h15 | Le FC DAC Dunajská Streda présente son nouveau maillot

Pour les 100 ans du club et en vue de la saison prochaine, le FC DAC Dunajská Streda portera son nouveau maillot pour la première fois contre l'Olympique de Marseille.

15h10 | Le onze de l'Olympique de Marseille

André Villas-Boas organise son équipe en 4-3-3. Steve Mandanda prend place dans les buts derrière Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Aligné en sentinelle, Pape Gueye est épaulé par Florian Chabrolle et Morgan Sanson. Le trio offensif est constitué de Valère Germain, Nathan Aké et Dimitri Payet.

15h | Bienvenue à la Kufstein Arena

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant le FC DAC Dunajská Streda à l'Olympique de Marseille à la Kufstein Arena à Kufstein en Autriche. Le coup d'envoi est prévu à 16h.