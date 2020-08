PSG : Thiago Silva garde encore espoir pour une prolongation

Après huit ans de bons et loyaux services, l'aventure de Thiago Silva au Paris Saint-Germain est bientôt terminée. Sous contrat avec le club de la capitale allant jusqu'en juin dernier, le défenseur brésilien a été prolongé de quelques semaines pour terminer la saison et jouer la Ligue des Champions, avec bien sûr ce quart de finale très attendu contre l'Atalanta Bergame mercredi soir (21h, à suivre en direct sur notre site). Malgré tout, le sujet de son avenir revient très souvent sur la table. Va-t-il encore continuer à Paris ? Telle est la question, qui reste en suspens. Avant la finale de Coupe de France face à l'ASSE (1-0), le principal concerné avait déjà évoqué le sujet : «c’est vrai que je ne voulais pas partir, mais la décision a été prise et je la respecterai jusqu’à a fin.»

Après la fin de la C1, l'ancien roc de l'AC Milan sera normalement libre comme l'air. Sauf si le PSG décide finalement de le garder. Interrogé par l'AFP, le joueur de 35 ans a en tout cas une nouvelle fois parlé de son avenir et d'une prolongation. Un sujet qui ne le perturbe pas. «Je suis super tranquille dans la tête à ce niveau-là. J'essaye de penser aux choses que je dois faire, atteindre les objectifs de l'équipe. Après ça ne dépend pas de moi, cela va dépendre du club, a déclaré l'international auriverde (88 sélections, 7 buts) à l'agence de presse. Franchement, je suis tranquille dans ma tête car j'essaye de tout faire pour aider l'équipe. Je garde mon groupe derrière moi, c'est la chose la plus importante.»

«Si j'ai envie de jouer jusqu'à 40 ans, je pense pouvoir y arriver»

Que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs, Thiago Silva a en tout cas encore envie de jouer. Avec un objectif bien précis en tête : la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022. Le Brésilien aura alors 38 ans : « si j'ai envie de jouer jusqu'à 40 ans, je pense pouvoir y arriver. Mais ça va dépendre où je vais jouer, de mon physique aussi. J'essaye de me préparer pour aller jusqu'au bout. C'est très important de me motiver chaque jour pour avoir la possibilité de continuer jusqu'au Mondial 2022 au Qatar. Je commence déjà à me préparer pour ça. » L'actuel capitaine du club champion de France ne compte donc pas s'arrêter en si bon chemin.

Prolongation au PSG ou non, Thiago Silva est en tout cas tourné vers cette Ligue des Champions et ce match plus qu'important contre l'Atalanta Bergame de Gian Piero Gasperini. «J'espère finir cette aventure avec un titre en Ligue des champions, c'est notre rêve», a aussi ajouté le joueur auteur de 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Un victoire finale qui permettrait ainsi à Thiago Silva de sortir par la très grande porte. À moins que les dirigeants parisiens ne le conservent encore un peu dans la capitale de l'Hexagone...